Cocu, Benfica maçı öncesi konuştu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu sarı-lacivertlilerin Benfica’ya konuk olacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Phillip Cocu, burada olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söylerken, “Sezon öncesi kampının 6’ncı haftasındayız, artık lig başlıyor, gerçek mücadele başlıyor. Benfica ile oynayacağız, çok kalteli bir takımla karşılaşacağız, onlara çok saygı duyuyoruz ama kendimize de inanıyoruz. Çok iyi bir sezon öncesi kampı geçirdik, böyle bir maça çıkacağımız için mutluyuz. İyi bir mücadele olacağını düşünüyorum, biz de iyi bir skor almak için mücadele edeceğiz. İkinci maçta kendi taraftarımız önünde turu geçen taraf olmak istiyoruz” dedi.

‘KALİTEMİZE İNANIYORUZ’

Benfica maçına hazır olduklarını vurgulayan Hollandalı teknik adam, “Yarın oynayacağımız maça hazırız, çok maç yaptık hazırlık döneminde. Maçlara ihtiyacınız vardır kendi felsefenizi yerleştirmek ve oyununuzu geliştirmek için. Maçlarımıza devam ederek yola devam edeceğiz. Oyuncu anlamında büyük bir değişiklik olmadı. Ama yeni bir teknik direktör var, yeni bir antrenman tarzı, yeni bir oyun tarzı var. Oyuncularımdan mutluyum. Son maçlarda nasıl bir niyetle sahada olduğumuzu gösterdik, Avrupa’da oynuyorsanız kolay takım yoktur. Her maç maksimumunuzu vermelisiniz, turu geçmek istiyorsanız. Biz de bunu istiyoruz. Her rakibe saygı duyuyoruz ama bunun adı korku değil. Kalitemize inanıyoruz ve son dakikaya kadar iyi bir sonuç almak için mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

‘SOUZA BU TAKIMIN BİR PARÇASI, O YÜZDEN BURADA’

Bir gazetecinin, “Josef de Souza bu maçta cezalı ancak takımla getirdiniz, sebebi bir dönem Porto’da oynaması mı” sorusuna yanıt veren Cocu, “Souza’nın buraya gelmesinin sebebi, bu takımın bir parçası olması. Bizim için önemli bir oyuncu, iki maçta da cezalı ama takıma yardımcı olabileceğini, katkı yapabileceğini düşündük ve o yüzden buraya getirdik” diye konuştu.

’11 İÇİN YARINI BEKLEYİN’

Benfica’nın analizi ile ilgili yorum yapmaktan kaçınan Phillip Cocu, “Ben hiçbir zaman kimin oynayacağı ile ilgili demeç vermem, önce oyuncuları bilgilendirmek gerekiyor. Aynı zamanda taktiksel bir mücadeleye çıkacağız. Yarını bekleyelim, kimin oynayacağını görelim” açıklamasını yaptı.

‘SADECE SAVUNMA YAPMAK İÇİN SAHADA OLMAYACAĞIZ’

Benfica’nın hücumcu bir takım olmasının hatırlatılması üzerine açıklama yapan Cocu, “Sadece savunma yapmak için sahada olmayacağız, İnisiyatif almamız gerekiyor. Sürekli yaratıcı olmaya çalışacağız, Benfica yaratıcı bir takım, Çok sayıda dribling yapan oyuncuları var. Tecrübeli bir takım. Geçiş oyununu iyi oynuyorlar ama Benfica ile ilgili doğru cümle; birlikte olduklarında güçlü bir takımlar. Biz maksimumumuzu sahaya yansıtmalıyız. İkinci maçta avantajlı olacağımız bir skor almak istiyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.