Comolli'den Volkan Demirel açıklaması

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, önümüzdeki sezon Fenerbahçe B adında bir rezerv takım kurabileceklerini söyledi.

Comolli, Kalamış’taki bir restoranda basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından önümüzdeki sezon 21 Yaş Altı Ligi’nin kaldırılması konusuna değinen Comolli, “Bu konuda daha önce fikirlerimi paylaşmış, reaksiyonumu vermiş, bize danışılmadığını belirtmiştim. Bu konu önceki yönetim ve teknik ekiple paylaşılmış olsa bile, bizimle de paylaşılması gerekiyordu. Gerçekten dramatik bir olay.” ifadelerini kullandı.

Tecrübeli futbol adamı, Fenerbahçe’nin konu hakkında nasıl bir çözüm üreteceği sorusuna ise şöyle cevap verdi:

“Önümüzde 3 alternatif var. Birincisi, TFF kulüplerle tekrardan bir iletişim kurar ve kararını gözden geçirir. Diğeri, Spor Toto 1. Lig veya TFF 2. Lig’den bir kulüp alabiliriz. Üçüncü alternatif, bizim için en uygun görüneni. En iyi alternatif, Fenerbahçe B adında bir takım kurmak. Bu takım hem 2. hem de 3. ligde rekabet içerisinde olacak. Genç oyuncu gelişimi konusunda en başarılı ülkelerdeki kulüplerin, her zaman ikinci veya üçüncü liglerde oynayan birer rezerv dediğimiz, 23 yaş altı takımları var. Her takımda bu yaşı geçen 3 oyuncu oynayabiliyor. Fenerbahçe’yi ilgilendiren, TFF’nin Fenerbahçe B adı altında 2. Lig’de oynamasına izin vermesidir. Bu takımın oluşmasının en önemli yanı, aynı tesis, aynı sağlık ekibi, aynı scout ekibi ve aynı analiz departmanından yararlanacak olmamız. Bu nedenle bunu en iyi seçenek görüyoruz. Genç oyuncuların gelişimi anlamında aynı tesiste hepsine hakim olmak çok ama çok hayati.”

“OZAN TUFAN’DAN VAZGEÇMEK İSTEMEDİM”

Damien Comolli, kadro dışı bırakılan milli futbolcu Ozan Tufan’dan vazgeçmek istemediğini dile getirdi.

Ozan’ın inanılmaz bir potansiyele sahip olduğunu, hem teknik hem de fiziksel anlamda birçok şey yapabileceğini ve bunu oyuncuyla paylaştığını vurgulayan Comolli, şöyle devam etti:

“Bir oyuncunun kendi potansiyelini gösterememesi çok üzücü bir durum. İyi oyuncuların başarılı olamamasından nefret ederim ve böyle zamanlarda kendimi de suçlarım. Ozan Tufan’ın kadro dışı kalması tamamen futbolla alakalı bir karardı, çünkü 28 kişilik kadronun yapılmasında bir takım kararlar almamız gerekiyordu. Seçtiklerimiz, daha hazır ve takıma daha uygun oyunculardı. Ozan’dan, tarif ettiğim özelliklerinden dolayı vazgeçmek istemediğimi Başkan’a söyledim.”

Türk futbolunun, Ozan Tufan gibi bir futbolcuyu kaybetmesinin çok üzücü olacağını savunan Comolli, şöyle konuştu:

“Kariyerim boyunca geçmişte çalıştığım dünya çapındaki bütün oyuncuların ortak bir özelliği vardı. Yapmaları gerekenin fazlasını yapıyorlardı. Bir kulüp futbolcu için yüzde 100’ünü veriyorsa oyuncunun daha fazlasını yapması gerekir. Bu yüzden daha fazlasını vermenin altını çizdim. Ozan bunu yapmaya hazır mı? Onun için yapabileceklerimiz belli bir yere kadar. Geçen günlerde ona da söylediğim gibi, sonunda her şey onun kararı olacak.”

Yeni oyuncuların fazlalığı sebebiyle teknik direktör Phillip Cocu’nun zorluklarla karşılaştığını vurgulayan Comolli, “Bu kadar kısa süre, gelen her teknik direktör için başa çıkması zor bir durum. Söylemesi kolay olabilir fakat yapması daha zor olacak. Hep beraber savunmalıyız, hep beraber hücuma çıkmalıyız, sahada daha olgun olmalıyız.” değerlendirmesinde bulundu.

Transfer döneminde kaleci konusunda Harun Tekin’in kendileri için öncelik olduğunu söyleyen Fransız sportif direktör, futbol A takımı ile ilgili tüm kararların, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulüp asbaşkanı Semih Özsoy ve kendisi tarafından alındığını aktardı.

“ÖNÜMÜZDEKİ SEZONLAR İÇİN YATIRIM YAPTIK”

Damien Comolli, transfer döneminde kadrolarına kattıkları genç oyuncular ile önümüzdeki sezonlar için yatırım yaptıklarını belirtti.

Transfer edilen genç futbolculardan bazılarının 2 hafta, bazılarının ise 2 sene sonra sahada görüleceğini kaydeden Comolli, “Berke ve Ferdi gibi gelecek sezon ve ilerleyen sezonlar için bir yatırım yaptık. Şu anda da yararlanabileceğimiz Jailson Marques ve Diego Reyes gibi genç oyuncuları da kadromuza kattık.” ifadelerini kullandı.

Damien Comolli, teknik direktör Phillip Cocu’nun, çalıştığı yardımcı antrenörlerden çok memnun olduğunu vurguladı.

Transfer döneminde istedikleri her pozisyona oyuncu aldıklarını aktaran Comolli, “Takıma kazandırmak istediğimiz bazı oyunculara ekonomik anlamda yetişemedik. Onların yerine yine istediğimiz başka isimlerle sözleşme imzaladık. Eğer Giuliano ve Josef de Souza’nın satışından sonra onların yerine oyuncu alamasaydım, o zaman pişman olurdum.” diye konuştu.

Kaleci Volkan Demirel’in sözleşmesinin uzatılması konusunda Comolli, şunları aktardı:

“Volkan ile yaptığımız görüşmeler neticesinde bu kararı verdik. Kendisine birinci kaleci olmayabileceğini söyledik. Volkan da kim olursa olsun yeni gelecek kaleciye destek vereceğini söyledi. Onun bu tutumu ve destekleyici tarzı harikaydı. Kaleci transferini daha önce yapamamamızın sebebi, kullanabileceğimiz para miktarı gerçekten çok azdı. Aynı anda hem bir kaleci hem de bir santrfor alamazdık. Elimize para geçer geçmez kaleci transferini gerçekleştirdik. Yeni bir kaleciyle sözleşme imzalamamız için transfer dönemi bitmeden önce B, C ve D planlarımız vardı.”

Damien Comolli, kabul ettikleri bazı transfer tekliflerinin, futbolcular gitmek istemediği için gerçekleşmediğini vurguladı.

Takımdan ayrılan futbolcuların finansal anlamda çok iyi sözleşmelere imza attıklarını ve bu sebeple kulüpten mutlu ayrıldıklarını dile getiren Comolli, “Onlara futbolcu olarak saygı duyuyoruz. Yönetimde insanlara saygı duymanız, şeffaf yönetmeniz önemli. Bir oyuncu kalmak istiyorsa benim için bütün oyuncular eşittir. Giden oyuncuların hiçbiri bana ‘ben gitmek istemiyorum, beni zorla gönderdin’ diye bir şey söylemedi. Gitmiş olan oyuncular finansal anlamda inanılmaz sözleşmelere imza attı.” şeklinde görüş belirtti.

Transfer ettikleri her genç futbolcu için bireysel planlarının bulunduğuna ve gerekirse Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu’nu kiralamayı düşünebileceklerine değinen Comolli, şöyle devam etti:

“Bu, bizimle oyuncu arasında çok dinamik bir ilişki. ‘Biz böyle istiyoruz, sen de yapacaksın’ gibi tek yönlü bir ilişki değil. Her iki oyuncuya da sezonun ilk kısmı için burada kalacaklarını söyledik. Ocak ayında tekrar durumu gözden geçireceğiz, kiralık gitmeyi uygun görürlerse bu konuyu değerlendireceğiz. İki oyuncuyla da neredeyse her zaman konuşuyorum fakat bana tekrarla çok şey öğrendiklerini ve burada kalmak istediklerini söylüyorlar. Eğer gelişmeleri için kiralamak daha uygun formülse bunu yapabiliriz fakat şu an düşünmüyoruz.”

Futbolcuların hem saha içi hem de saha dışında iyi bir uyum yakaladıklarını vurgulayan Comolli, şunları kaydetti:

“Cocu takıma geldiğinde ‘Halihazırda olan oyuncularla kendi planımı uygulayabilirim.’ demişti, fakat kendisi transferlerin olacağını biliyordu. Takıma katılan her yeni hoca gibi o da takımdaki bazı bölgelere ihtiyaç olduğunu söyledi. Atiker Konyaspor maçı bizim için çok hayati ve futbolcular bunun bilincinde. Üst üste alınan 3 mağlubiyetin ardından daha iyi gördüm ki futbolcular bu takıma çok değer veriyor ve kulübü çok önemsiyor.”