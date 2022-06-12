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Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasında karar çıktı

Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasında karar çıktı

Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kendisine tecavüz ettiğini iddia eden Kathryn Mayorga isimli kadının tazminat talebi reddedildi.

Kathryn Mayorga isimli bir kadın, dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Las Vegas'ta bir otelde kendisine tecavüz ettiğini iddia etmişti. Portekizli yıldız ise bu iddiaları yalanlamıştı. Susma payı olarak 375 bin dolar aldığını iddia eden Nevadalı kadın, bu durumun ardından 25 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

DAVA SONUÇLANDI
Reuters'in Sky News'dan aktardığı habere göre; ABD Bölge Yargıcı Jennifer Dorsey, Cuma günü belgelerin elde ediliş şekliyle ilgili olarak davayı düşürdü. Cristiano Ronaldo'nun 25 yaşındayken Kathryn Mayorga isimli bir modele tecavüz ettiği iddiasıyla yargılandığı mahkeme ABD'nin Las Vegas kentinde yapıldı. 2009 yılında yaşanan olay için hakim tazminat talebini reddetti.

Etiketler Cristiano Ronaldo tecavüz
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