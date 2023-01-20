Dani Alves skandal taciz olayı nedeniyle gözaltına alındı

Brezilyalı yıldız oyuncu Dani Alves, İspanya'da bir gece kulübünde yaşanan taciz skandalıyla ilgili olarak gözaltına alındı.

Geçtiğimiz haftalarda, İspanya'daki bir gece kulübün, cinsel saldırı vakası yaşandı. Bir kişi ellerini bir kadının pantolonunun içine sokarak taciz etmişti. Cinsel saldırıya uğrayan kişinin olay mahallinde teşhis ettiği kişinin Brezilya'nın efsane isimlerinden Dani Alves olduğu öğrenilmişti.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Gece kulübünün olduğu bölgedeki polis bürosunun sözcüsü konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Cumartesi günü erken saatlerde Barcelona'daki bir gece kulübünde meydana geldiği iddia edilen bir cinsel saldırıyı soruşturuyoruz. Polis, iddiada bulunan kadınla görüştü, ancak henüz karakola resmi bir yazılı şikayette bulunmadı" demişti.

GÖZALTINA ALINDI

30 Aralık'ta yaşanan bu olayla ilgili olarak Dani Alves sabah saatlerinde karakola giderek polise ifade verdi. Kariyerine Meksika'nın UNAM Pumas takımında devam eden Alves verdiği ifadede; "Evet, oradaydım ve eğleniyordum. Beni tanıyanlar dans etmeyi sevdiğimi bilir. Başkalarının alanını işgal etmeden dans ediyor ve eğleniyordum. O kadının kim olduğunu bilmiyorum. Hiç kimsenin alanını işgal etmedim. Hayır. Tanrı aşkına" ifadelerini kullandı. Alves ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi.

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40 yaşındaki Dani Alves, 2017'den beri model Joana Sanz ile birlikte.