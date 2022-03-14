Dev derbinin kazananı Galatasaray oldu

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi, sarı-kırmızılıların 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda dünya devi Barcelona deplasmanından 0-0 dönen ve gözünü rövanş maçına çeviren Galatasaray, kritik maç öncesi sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Ligdeki konum gereği kötü durumda yer alan iki takım da bu maça galibiyet parolasıyla çıktı. Maça müthiş başlayan iki ekipte taraftarların gözünün pasını sildi. Galatasaraylı seyircilerin maça ilgisi çok büyüktü. Tüm biletlerin satıldığı maç kapalı gişe oynandı. Ligdeki herkesin gözünü diktiği bu maç 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sonuçlandı.

GALATASARAY RÜZGAR GİBİ BAŞLADI! 1-0 OLDU...

Feghouli, Mohammed'i gördü, Mısırlı yıldız ceza alanına girerken topu rakibinden kurtarıp arka tarafta boştaki Kerem'i gördü. Yıldız oyuncu da çok sert vurdu ve Ersin'i sağından avladı. Gol sonrasında da Kerem klasikleşen Harry Poter sevincini yaptı. Galatasaray dakika 22'de 1-0 öne geçti...

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN BİR GOL DAHA!

Mohammed sağ kanatta Umut Meraş'tan kaptı topu, içeriye ortaladı, Kerem düzgün bir kafa vuruşuyla hem kendisinin hem de Cimbom'un 2. golünü kaydetti. Skor derbide 2-0 oldu...

ÖNDER KARAVELİ 38. DAKİKADA 2 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Skorun 2-0 olmasından sonra Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli 38. dakikada 2 oyuncu değişikliği birden yaptı. Güven Yalçın ve Kenan Karaman'ı oyundan alan Karaveli, sahaya Batshuayi ve Larin'i sürdü.

SON DAKİKALARDA 2-1 OLDU

Karşılaşmanın 85. dakikasında Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın attığı golle skoru 2-1'e getirdi.

GALATASARAY’DA 6 OYUNCU GÖREV ALMADI

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Beşiktaş maçının kadrosuna sakatlığı bulunan Arda Turan’ın yanı sıra Alpaslan Öztürk, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, İsmail Çipe ve Işık Kaan Arslan dahil etmedi.

TORRENT ISLIKLANDI

Galatasaray - Beşiktaş maçı öncesinde sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Domenec Torrent’in isminin anons edildiği sırada taraftarlar ıslıkla tepki gösterdi.

MAÇA İLGİ BÜYÜK

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçına sarı kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Covid-19 kuralları nedeniyle Beşiktaşlı taraftarların yer almadığı müsabakada biletlerin neredeyse tamamı satıldı. Maç saatlerinde soğuk havanın hakim olduğu Nef Stadyumu’nda taraftarlar, havaya aldırış etmeden Beşiktaş maçında tribünleri doldurdu

STOPER TANDEMİ BU MAÇTA DA DEĞİŞTİ

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Önder Karaveli, Galatasaray derbisinde de savunmanın ortasında görev alan isimleri değiştirdi. Ligin son 3 haftasında Altay, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir mücadelelerinde sakatlık ve performans düşüklüğüyle birlikte savunmanın ortasında görev alan oyuncular, değişiklik göstermişti. Karaveli, sarı-kırmızılı ekibe konuk oldukları maçta da bu bölgedeki oyuncularda değişikliğe gitti. Önder Karaveli, Galatasaray derbisinde Necip Uysal ve sakatlığını atlatan Vida’ya forma şansı verdi.

BATSHUAYI KULÜBEDE

Siyah-beyazlı ekibin; Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, derbiye de yedek kulübesinde başladı. Kötü performansı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan ve iç sahadaki bazı maçlarda taraftardan tepki gören Batshuayi, Başakşehir karşılaşmasında formasını Güven Yalçın’a kaptırmıştı. Geçen hafta oynanan karşılaşmada attığı golle, takımının 1 puan almasına katkıda bulunan genç golcü derbi maça da 11’de başladı.

JOSEF İKİ MAÇ SONRA KADRODA

Siyah-beyazlı ekibin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, iki maçlık aranın ardından karşılaşma kadrosuna dahil edildi.



Süper Lig’de Demir Grup Sivasspor ile oynanan karşılaşmanın ardından sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Josef de Souza, kupada oynanan Yukatel Kayserispor ve ligde oynanan Medipol Başakşehir karşılaşmalarının kadrosuna dahil edilmemişti. Brezilyalı orta saha, hafta içinde takımla birkaç antrenmanda yer aldı ve derbinin kadrosunda kendisine yer buldu.