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Digiturk, Premier Lig maçlarının yayın haklarını uzattı

Digiturk, Premier Lig maçlarının yayın haklarını uzattı
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beIN Media Group, Premier Lig’in Türkiye’deki yayın haklarını 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzattı.

Digiturk, Premier Lig yayın haklarını 3 sezon daha uzattı. Her sezon, 380 Premier Lig maçının tamamı canlı olarak beIN Sports’ta yayınlanacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Digiturk Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri, "Premier Lig ile uzun süredir devam eden ortaklığımız, karşılıklı büyüme ve başarı dolu bir yolculuk. Bu yenilenen anlaşma, yalnızca beIN Sports’ta en kaliteli spor içeriğini sunma konusundaki kararlılığımızı ve Türkiye’deki lider konumumuzu pekiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda Premier Lig’in bize duyduğu güveni de gösteriyor. Milyonlarca izleyicimizin alışkın olduğu üst düzey analiz ve anlatımlarla, Premier Lig’in her anını üç yıl daha izleyicilerimize sunmaya devam etmekten gurur duyuyoruz" dedi.

Premier Lig Medya Direktörü Paul Molnar ise, "beIN Media Group ile Türkiye’deki uzun süreli ortaklığımızı üç sezon daha uzatmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu anlaşma, dünya çapında futbol deneyimini sunma ve en iyi yerelleştirilmiş izleme deneyimini sağlama konusundaki ortak kararlılığımızı yansıtıyor. Tutkulu taraftarlarımızı bu önemli bölgede Premier Lig’e daha da yakınlaştıracak çeşitli içerik ve tanıtım etkinliklerinde beIN ile birlikte çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İHA

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Etiketler Premier Lig dijiturk yayın hakkı
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