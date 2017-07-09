Dostluk maçı için 14 bin kilometre yol gittiler !

Futbol taraftarları, takımlarını desteklemek için çok zaman uzaklara ve zorlu yerlere yolculuk yapıyorlar; ancak takımının sezon öncesi dostluk maçını izleyebilmek için Tayvan'dan 8500 mil (14 bin kilometre) uzağa yolculuk eden taraftar, standardı farklı bir noktaya çekmiş durumda.

Söz konusu maç ünlü ya da kuvvetli bir takıma karşı değil, North West Counties birinci ligi takımlarından Whitchurch'a karşı Cumartesi günü oynanacak.

Altrincham taraftarı olan Mark Buckton, eşiyle birlikle Tayvan'dan İngiltere'ye yolculuk yapmış bulunmakta.

"EŞİM BİLMİYOR"

İki haftadır İngiltere'de bulunduklarını söyleyen Buckton, "eşim bilmiyor ancak bütün planı bu maç etrafında kurmuştum" açıklamasında bulundu ve ekledi: "Bu, dokuz senenin ardından buraya ilk gelişim ve eşime İngiltere ile Kuzey Galler'i göstermek istiyorum ancak yolcuğun en önemli kısmı her zaman maçtı."