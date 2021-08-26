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Dünya devi kulüpte tecavüz skandalı

Dünya devi kulüpte tecavüz skandalı

Manchester Cityli futbolcu Benjamin Mendy, dört tecavüz ve bir cinsel saldırı suçlamaları nedeniyle soruşturma altına alınırken, takımında ise kadro dışı bırakıldı.

Manchester Cityli futbolcu Benjamin Mendy, tecavüz ve cinsel saldırı suçlamaları sonrası kadro dışı bırakıldı.

Cheshire Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, "Benjamin Mendy, dört tecavüz ve bir cinsel saldırı suçlamaları nedeniyle soruşturma altına alındı. Suçlamalar, 16 yaşın üzerindeki 3 şikayetçiyle ilgilidir. Olaylar, Ekim 2020 ile Ağustos 2021 arasında gerçekleşmiştir. Mendy aleyhindeki cezai işlemler devam ediyor. Ayrıca kişinin adil yargılanma hakkı vardır. Devam eden yargılamalara zarar verecek hiçbir raporlalam, yorum veya bilgi paylaşımının çevrimiçi yapılmaması son derece önemlidir." denildi.

Manchester City, emniyet kuvvetlerinden yapılan bu açıklama sonrası Benjamin Mendy'i kadro dışı bıraktığını ve soruşturma bitene kadar bu durumun devam edeceğini duyurdu.

Etiketler manchester city tecavüz skandal
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