Dünya Kupası hakemine büyük şok !

Al Mirdasi, Cumartesi günü oynanan Kral Kupası finali öncesi Al İttihad başkanı Hamad Al Senaie’ye şike teklifinde bulundu. Al Sneaie, şike teklifinin bulunduğu WhatsApp mesajılarını Federasyona iletti. Federasyonun şikayeti üzerine Al Mirdasi polis tarafından gözlem altına alındı ve burada şike itirafı yaptı. SAFF olayın ardından 2011’den bu yana FIFA hakem listesinde bulunan Fahad Al Mirdasi’ye ömür boyu men cezası verdi.

SAFF, geçen sezon Rusya’da düzenlenen Konfederasyonlar Kupası’nda da düdük çalan ve bir hafta sonra 2018 Dünya Kupası finallerinde görev almaya hazırlanan Fahad Al Mirdasi’nin men edilmesi için Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’ne (FIFA) başvuruda bulundu. Federasyon, Cumartesi günü oynanan final maçından hemen önce Fahad Al Mirdasi’yi görevden çekerken; karşılaşmayı SAFF tarafından geçen yıl hakem komitesinin başına getirilen eski Premier Lig hakemlerinden MarkClattenburg yönetti.