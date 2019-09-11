Dursun Özbek'ten Mustafa Cengiz'e borç eleştirisi

Galatasaray Lisesindeki Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen eylül ayı olağan divan kurulu toplantısında söz alan Özbek, sarı-kırmızılı kulübün önümüzdeki dönemlerde hukuken ve maddi anlamda zor duruma düşeceğini belirterek, "Riva ve Florya projesinin genel kurula getirildiği dönemde bunun Galatasaray için mali bağımsızlık projesi olduğunu söyledim. Riva, Florya projesi bugün zordadır. İstenmeyen bir şekilde istenmeyen bir tarzda neden olduğunu bilmediğimiz bir şekilde çıkmazın eşiğindedir. Emlak Konut'la sözleşmeyi yapan kişiyiz. Onu size getiren, savunan ve olmasını isteyen kişiyim. Bu sözleşmenin ruhunu en iyi bilen kişilerden biriyim. Bu sözleşmenin ruhu zedelenmiştir. Sözleşmenin esasında Florya'nın Kemerburgaz'a veya başka yere taşınması söz konusudur. Süre kısıtlıdır, süre verilmiştir fakat hiçbir hareket yoktur." diye konuştu.

"GALATASARAY'IN GÜNCEL VE İSTİKBALDEKİ MENFAATİNİN KAYBOLMASININ EŞİĞİNDEYİZ"

Projenin, kulübün borçlarını 3-4 yılda sıfırlayacak bir proje olduğunu ifade eden Özbek şunları söyledi:

"Riva ile Florya'ya da proje yapıldı ama yer teslimi yapılamıyor. İhalesi yapıldı, avansları ödendi, ilgili miktarlar kulübe geldi. Paralar ödeniyor. İhaleyi yapmış Emlak Konut. Görevinizi yapacaksınız, arsayı teslim etmelisiniz ki zaman faktörü lehinize çalışsın. Fakat tık yok. Bu projeler yapılırken Kemerburgaz'da bir arsa üzerinde çalışmalar yapıldı yönetimimiz döneminde. Bugünkü yönetim döneminde imzalandı. Bu arsa Galatasaray'a uzun süreli tahsis edilen gayrimenkul haline geldi. Buraya taşınılması gerekiyordu. 'Mandıra var, at gibi köpekler var, paramız yok, maden ruhsatı var' denildi. Paramız yok geçerli, anlaşılır bir bahane değil. Galatasaray bütün projelerini parayla mı yaptı? Burada niyet önemli. Galatasaray'ın güncel ve istikbaldeki menfaatinin kaybolmasının eşiğindeyiz. Kimse bunun altından kalkamaz."

"GALATASARAY YÖNETİMİ MAZERET ÜRETME YERİ DEĞİL İŞ YAPMA YERİDİR"

Yönetimin mazeret üretme değil iş yapma yeri olduğunu dile getiren eski başkan Özbek şunları kaydetti:

"Rakiplerimizin spor salonu var. Bizim de olması iyi ayrıca bir zaruret. Stadın tapusunu almak için gerekli. Çatısını kapatmak için verilen taahhütlerin yerine getirilmesi için önemli. Bir borcumuza mukabil spor salonu gündeme gelmiştir. Kiralama alanları sayesinde Galatasaray'a getirisi olan bir proje olarak anlattım. Başkan da orada bir tekno kent yapılması konusunda görüş bildirdi. Hareket etmemiz lazım. Yapılan projeler Galatasaray'ın geleceğinin projeleridir. Galatasaray yönetimi mazeret üretme yeri değil iş yapma yeridir. Kemerburgaz'daki ilgili arazinin etrafını gezmek lazım. Yakınında Kasımpaşa'nın tesisleri var. Buranın projesi yapıldı. Galatasaray'ın bütün olanaklarını, değerlerini harekete geçirmek suretiyle bu proje yapılmak zorunda. Zordayız. Haklarımız, hukukumuz önümüzdeki dönemde kaybolma riski taşıyor. Mecidiyeköy'deki otel projesinde şahsi kefaletle 20 milyon dolar kredi aldım. Otelin kabası bitti. 20 aydır bir çivi çakılmadı. Bunun Galatasaray'a yakışmadığını düşünüyorum. Başlamış bir projenin bitmesi lazım."

"BORCUN 700-800 MİLYON LİRA SEVİYESİNE ÇIKACAĞI ÖNGÖRÜLMEKTEDİR"

Galatasaray Derneğinin Sportif A.Ş'den borç almasının çok tehlikeli olduğunu vurgulayan Özbek, "Dernek, Sportif AŞ'den borç almıştır. Bu çok tehlikelidir. 2016 yılda Galatasaray'a yapılan destek sonucu Galatasaray Kulübü Derneği borçlanması 55 milyon liradır. Bugün ise 543 milyon lira. 10 misli ne yaptık? O dönem itibariyle yüzde 70-80'i derneğe ciro edilmiştir. Demek ki önümüzdeki dönemde bu borcun 700-800 milyon lira seviyesine çıkacağı öngörülmektedir. Galatasaray Spor Kulübü Derneği, Galatasaray Sportif AŞ'nin makyaj çantası olmamıştır hiçbir zaman. Bazı düzenlemeler olur ama kulübü batağa götürecek şeyler kabul edilemez. Denetim yapan firmanın sınırlı olumlu görüş vermesiyle ileri dönük ödenmez borç yükünün getireceği sorunlar hepimizi ilgilendiriyor" ifadelerini kullandı.

"BİLGİ KİRLİLİĞİYLE DURSUN ÖZBEK, GALATASARAY'A İCRA GÖNDEREN BAŞKAN OLARAK TARİH GEÇTİ"

Sarı-kırmızılı kulüpten alacaklarını istediği yönünde çıkan haberlere değinen Dursun Özbek şunları söyledi:

"Bilgi kirliliği öyle bir hale geldi ki gazeteyi açtığımda acaba bu işi ben mi yaptım kardeşim mi yaptı diye düşündüğüm bir hale geldi. Özhan Canaydın döneminden bu yana benim dönemimin sonuna kadar Galatasaray'a kadar konaklama konusunda sponsor olduk. Bu hizmete bağlı olarak Galatasaray'dan 1 kuruş tahsil edilmemiştir. Bunlar yasal çerçevede yapılmıştır. Devlet sizin işletmenizde ortaktır. Galatasaray'dan gelen konukların hepsini faturalandırdık ve arkasından da bağış makbuzu istedik. Hala 'Dursun Özbek, Galatasaray'ı konaklattı şu kadar para kazandı' diyorlar. Bunlar insanı yaralayan şeyler. Böyle şeyler Galatasaray'a hizmet eden insanları küstürür. Sayın başkanla Fatih Terim'in babasının cenazesinde görüşme imkanımız oldu. Kendisi ödeme yapılacağını söyledi. 8-9 ay geçmesine rağmen bir ödeme yapılmadı. Alınan senetlerin bir tarihi var. Şahsi denetçim de beni uyarıyor. Almış olduğumuz senetlerden 5 milyon liralık bir kısmını Ankara'daki otelimizin mal sahibine ciro ettirdik. Tesadüf o ki, otelin sahibi aynı zamanda avukatımız olan kişiler Yusuf Günay'ın arkadaşları. Temmuz ayında alacaklı kişiler olarak sadece icra faaliyetinde bulunmak üzere icra mahkemesine gittik. Senedin birini icra mahkemesine verdik. Sonrasında başkan beni aradı ve görüştük. Abdurrahim (Albayrak) beni arayarak 'Başkan haftaya görüşmek istiyor' diyor. Önümüzdeki hafta geliyor ama ortalıkta yok. Biz şirket olarak bu ihtarı çekmek zorundaydık. Başkan bana 'Yapılandırma yapar mısın' dedi. Elbette yaparım dedim. Benim Galatasaray'ı zora sokmak gibi bir derdim yok. 10 gün süre istendi çıt çıkmıyor. Ankara'daki alacaklının da takip ettiğini biliyorum. Ses çıkmayınca Ankara'daki kişi 5 milyon lira için kulübe haciz yollamak zorunda kaldı. Hemen troll hesaplar devreye girdi ve Dursun Özbek kulübe icra yolladı haberleri çıktı. Dursun Özbek'in kulüpten bir alacağı söz konusu değil. Şirketin alacağı söz konusu ve şirket de hacze başvurmadı. Yasaların emrettiği şeyi yaptı. Bu bilgi kirliliğiyle Dursun Özbek, Galatasaray'a icra gönderen başkan olarak tarihe geçti."

Fatih Terim'e PFDK tarafından verilen 4 maçlık ceza ile ilgili konuşan Özbek, bu durumların Galatasaraylıların kenetlendiği, birbirine sarıldığı bir ortama sebep olduğunu söyledi. Özbek ayrıca Fatih Terim'i divan kurulu üyelerine alkışlattı.

