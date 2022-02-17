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Enes Ünal ayın oyuncusu seçildi

Enes Ünal ayın oyuncusu seçildi

Avrupa liglerinde 1 Ocak 2022'den bu yana en fazla gol atan 4 futbolcudan biri olan Enes Ünal ocak ayının en iyi futbolcusu seçildi.

İspanya'nın Getafe takımında forma giyen Enes Ünal, ocak ayının en iyi futbolcusu seçildi.

Getafe'nin sponsorlarından Mahou firmasının her ay taraftarların sosyal medyada yaptığı oylamaya göre belirlediği ayın futbolcusu ödülüne Enes, bu sezon ikinci kez (Kasım 2021, Ocak 2022) layık görüldü.

 ''TEK DÜŞÜNCEM GELECEK MAÇ''
Enes, kulübünün yayınladığı açıklamasında ödülden dolayı teşekkür ederek, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Kendime güvenim ve enerjim tam. Tek düşüncem gelecek maç." dedi.

Etiketler enes enes ünal
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