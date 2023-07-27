Erden Timur'dan Fenerbahçe'ye Zaha ve Szymanski cevabı

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Zaha transferiyle ilgili, "Açıklanan bu rakamların içerisinde sponsorluk kısmı da var. Bir de oyuncunun kendi haklarıyla ilgili sponsorlarla anlaştığı kısımlar da var. " ifadelerini kullandı.

Galatasaray, GKN Kargo ile yapılan sponsorluk anlaşması için imza töreni düzenledi.

İmza töreninde Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sarı-kırmızılı takımın transfer gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zaha'nın maliyetiyle ilgili gelen soruya Erden Timur, "Açıklanan bu rakamların içerisinde sponsorlukluk kısmı da var. Bir de oyuncunun kendi haklarıyla ilgili sponsorlarla anlaştığı kısımlar da var. Herkes şunu düşünüyor, her şeyin parayla ilgili olduğunu düşünülüyor. Geçtiğimiz seneki ve Şampiyonlar Ligi'nin etkisi tabii ki var. Ama geçen sene Avrupa maçımız yoktu. O insanlar projeye ikna oldu. Bazılarının mevcut maaşından 100-150 bin euro fazlaydı, bazılarının mevcut maaşından azdı. Her şeyin para olduğuna inanmak anlamsız. Öyle yaşamak zor. Aynı hayali kurmak bambaşka bir şey. Çok büyük rakamlar konuşuluyor, öyle şeyler değil." yanıtını verdi.

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski'yle ilgili ise Erden Timur, "Doğru bir açıklama değil. Biz Zaha transferinden sonra 'şöyle yaptık, böyle yaptık' demedik. Zaniolo transferinden sonra da olmuştu. Zaha sakat denilmeye başlandı. Szysmanki iyi bir oyuncu. Belirli bir maaş üstüne çıkamadık, bunu da söyledik. Herhangi bir şekilde oyuncu Florya'ya geldi gibi şeyler doğru değil. Oyuncu karar verme sürecindeyken hocalarla görüşür. Bu gerginliği sürekli besliyor olmamız doğru değil. " ifadelerini kullandı.

Erden Timur ayrıca, "Rashica da bizi istediği için bir noktada anlaşacağız. Bugün yarın diye görünmüyor. Mauro da önümüzdeki günlerde aramızda olacak. Eşinin uçuş izniyle alakalı sağlık durumuyla ilgili karar verilecek. Çıkmadan yine doktorlara soracaklar. Yakındır artık diye düşünüyorum." açıklamasında bulundu.