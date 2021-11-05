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Erol Bulut'a rekor tazminat

Erol Bulut'a rekor tazminat

Ligde 15. sırada bulunan Gaziantep, Teknik Direktör Erol Bulut'u gönderirse ağır bir faturayla karşılaşacak. Erol Bulut'un tazminatının 30 milyon lira olduğu iddia edildi.

Gaziantep FK taraftarları ligin 10. haftasında 1-1 biten Giresunspor maçından sonra Erol Bulut'u istifaya davet etmişti. Bulut, "Kulak asmıyorum. İstifa etmeyi düşünmüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

ANLAŞMA 3 YILLIK
Erol Bulut, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra çeşitli Avrupa takımlarından da teklif almıştı ancak tercihini Gaziantep'ten yana kullanmıştı. Bulut'un Antep'le imzaladığı anlaşmanın süresi 3 yıllık.

30 MİLYON TL
Erol Bulut'un tazminat maddesinin 30 milyon lira olduğu iddia edildi. Star'ın haberine göre, Gaziantep, Erol Bulut'un mukavelesini feshederse tam 30 milyon tl ödeyecek. Bu sebeple Gaziantep'in Erol Bulut'la yolları ayırmasının zor olduğu konuşuluyor.

Etiketler erol bulut tazminat
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