Ersun Yanal: Bunun hesabını kim verecek?

Süper Lig'in 13. haftasında nefesleri kesen mücadelede Göztepe Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Bir kırmızı kart ve bir penaltının çıktığı maçta Göztepe'nin iki, Fenerbahçe'nin bir golü iptal edildi. Tartışmalara neden olan maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal sert açıklamalarda bulundu.

İşte Ersun Yanal'ın açıklaması;

"Bugün çok futbol konuşmak istemiyorum. Bugün Fenerbahçe'nin oynadığı maç yine tarihe geçti. Çifte standart herkesin canını yakar. "

"Hakem haklıdır değildir tartışmıyorum. Geçen haftası da var. Golü atıyoruz maçın seyri değişecek VAR devreye giriyor. Adalet futbol için var. Adalet varsa futbol var. Ali gider Ersun gider önemli değil ama bunun hesabını kim verecek?"

