Ersun Yanal: Fenerbahçe tavla bile oynasa iddialıdır

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atladıkları karşılaşmanın ardından konuştu.

Yanal maçı değerlendirirken, "Bu tür maçları oynamak zor. Bu tür maçlarda çok fazla rotasyona alışık değilseniz ve oyun bütünlüğünüz daha oturmadıysa, oyuncuların da çoğunu kullanamadıysanız, bu maçlar sıkıntılı geçer. Bugün zaman zaman oldu, öbür taraftan da bu sezonun en büyük dikkat edilmesi gereken tarafı, yine kendimiz gol yedik, yine kendimize gol attık. Yine ferdi hatamızdan gol yedik, yediğimiz gollerin yüzde 85'i kendi hatamızdan kaynaklanıyor. Hedefimizde Türkiye Kupası hep olacak, ligdeki hedefimiz belli. Fenerbahçe'nin hedefinde bu saatten sonra önündeki hedefleri gerçekleştirmek var" ifadelerini kullandı.

Hangi oyuncuları beğendiği sorulan deneyimli antrenör, "Oyuncularımızın değerlendirmesinde farklı kriterler var. Bu kriterleri göz önünde bulundurmalıyız. Sakatlıktan çıkmış, yeni oynayan oyuncuların zaman zaman kopmaları normal. Oyuncularımızın oyun disiplininden memnunum" cevabını verdi.

Fenerbahçe'nin iddiasına vurgu yapan Yanal, "Fenerbahçe oynadığı her kulvarda iddialıdır. Fenerbahçe'nin genetiği böyle. Biz tavla bile oynasak iddialıyız" ifadelerini kullandı.

