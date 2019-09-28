Ersun Yanal: Galatasaray'a karşı tavır ortaya koyduk

Ligin çok uzun bir süreç olduğunun altını çizen Ersun Yanal, "Uzun bir süreci yönetiyoruz, bizim oynadığımız bir oyun var ve bu oyunu geliştirmek zorundayız. Zorluğu yüksek, atmosferi iyi bir maç oynadık. Biz futbolumuzu her geçen gün geliştirerek şampiyonluk yolunda önemli adımlar atmak istiyoruz. Derbi kazanmak çok güzel bir şey ancak bunu uzun vadeye yaymak lazım. Henüz istediğimiz seviyede değiliz, gelişmek zorundayız. Bugün futbol adına bir problem yaşanmadı, güzel bir şekilde sonuçlandı. Goller olabilirdi, biz daha yakındık. Bu futbolumuzu geliştireceğiz" dedi.

"DAHA İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

Galatasaray'a karşı ortaya iyi bir tavır koyduklarını vurgulayan Yanal, "Sakat futbolcularımızın bir kısmı iyileşti ancak hala iki kanat oyuncumuz var. Isla yine sakatlandı. Sakat futbolcuların uzun süre olmaması başka bir dinamik. Biz iyi bir takımız ve iyi oyuncularımız var. Bu takımın oyuncuları, Galatasaray'a karşı ortaya koyduğu tavırla bazı şeyleri gösterdi ancak bunun daha iyisini yapacağız" şeklinde konuştu.

"BİZİM BEKLENTİMİZ GOL VE KAZANMAKTI"

Galatasaray karşısına galibiyet parolasıyla çıktıklarını kaydeden Ersun Yanal, şöyle konuştu:

"Bizim beklentimiz gol ve kazanmaktı. Bunu ortaya koymak istedik. Son dakikalar her iki takım için de kaza bölümü. Son dakikalarda biz öne geçebilirdik. Bazı oyuncularımızın mevki problemleri var ve aksaklıklar olabiliyor. İstemediğimiz oyun şekli ortaya çıkabiliyor. Bu puanlar henüz hesaplanacak puanlar değil. Galatasaray da iyi bir takım, Fenerbahçe de çok iyi bir takım. Eskisi gibi değil, Anadolu takımları da iyi mücadele edebiliyorlar. Önümüzdeki bu zamanı doğru yönetip, Fenerbahçe'nin gücünü doğru kullanıp sonuca ulaşmak istiyoruz. Hem camiamızın, hem yönetimimizin hem de taraftarımızın desteğini alıyoruz. Gol pozisyonu üretmek, zaman zaman rakibe karşı etkili oyun oynamak gibi olumlu şeyler gördük. Bunları daha da geliştireceğiz."

"DENİZ TÜRÜÇ'LE İLGİLİ BİR PROBLEM YOK"

Deniz Türüç'ün devre arasında girip maçın sonuna doğru oyundan çıkmasını değerlendiren Yanal, "Herhangi bir problemimiz yok. Oyunda ufak değişiklikler vardır. Zaman zaman bu gibi değişiklikler olacak. Herhangi bir problem yok, Deniz'in iyi bir şekilde geliştiğini düşünüyorum. Oyuncuların geç katılmasından dolayı eksiklikler var. Ben onların takıma çabuk alışmalarını çok önemsiyorum. Onların da bu gayretlerinden dolayı çok mutluyum. Daha kaliteli bir takım seyredeceğiz" ifadelerini kullandı.

