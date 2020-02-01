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  4. 01 Şubat 2020 22:45

Ersun Yanal: Son sözü Fenerbahçe söyleyecek

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Yanal, Fenerbahçe bu yarışta birilerine son sözü söyletmeden, son sözü söyleyecek. dedi.

Ersun Yanal: Son sözü Fenerbahçe söyleyecek
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Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Ersun Yanal, "Bu kadar gol pozisyona girdiğimiz, %36'ya %64 topa sahip olduğumuz maç ama ne yazık ki kaybettik. Bir tane de nizami gol atarak kaybettik. Ne olursa olsun sonunda istediğimizi alacağız. Sadece top çizgiden geçmedi. Ligde daha çok maç var. O oldu, bu oldu diye konuşmak için erken. Fenerbahçe bu yarışta birilerine son sözü söyletmeden, son sözü söyleyecek." dedi.

Ara transfer sorulurken, "Bitti" yanıtını verdi

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