Ersun Yanal: Taraftara mesajı verdik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, İttifak Holding Konyaspor'u 5-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Ersun Yanal galibiyetle ilgili olarak "Fenerbahçe'nin eksikleri döndükçe, özellikle kanat eksikleri, ne kadar hızlı oynayacağımızın mesajını verdik. Oynadığımız oyunda kanat oyuncuların etkisini bir kez daha gördük ve bu mesajı taraftarımıza verdik. Taraftarın bizi doğru anlayacağı ve daha çok destekleyeceği günler başlayacak. Bu mesaj için mutluyuz" dedi.

"TARAFTARIN TAVRI GÜCÜMÜZÜ GÖSTERİYOR"

Taraftarın desteğiyle ilgili de konuşan Yanal "Fenerbahçe taraftarının tavrı, bu camianın ne kadar büyük ve güçlü olduğunu gösteriyor. Taraftarımızla, camiamızla, kenetleneip yürdüğümüzde, önümüzde hiçbir engelin duramayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

GARRY RODRIGUES: BU ŞEKİLDE DEVAM ETMELİYİZ

Maça damga vuran Garry Rodrigues, "Çok mutluyum, çok iyi oynadık ve kazandık. Defans olarak iyi oynadık, ileride de iyi işler yaptık. Bu şekilde devam etmeliyiz. İstediğimiz şeye ulaşmak için sahada iyi performans göstermeliyiz. Bugün, bunu yaptık. İyi bir goldü, kendimi iyi hissediyorum. Kendimi daha fit hissetmeye başladım. Sağlık ekibimize ve doktoromuza da teşşekkür ederim. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Takım adına ve kendi adıma sonuçtan mutluyum" diye konuştu.

ZANKA: EN ÖNEMLİSİ 3 PUAN KAZANDIK

Zanka ise "Gerçekten mutluyuz, 5 gollü bir galibiyet elde ettik. En önemlisi 3 puan kazandık. Evimizde kazandık, Fenerbahçe gibi takımların evinde puan kaybetmemesi gerekiyor. Önemli bir maçtı ve kazanarak yolumuza devam ediyoruz. Attığım golde şanslıydım, bazen doğru yerde olmanız gerekiyor. Daha iyisini yapabileceğimi düşünüyorum, daha iyiye gidiyorum" ifadelerini kullandı.

LUIZ GUSTAVO: KAZANMAYI ÇOK İSTİYORDUK

Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo da "Maçı kazanmayı çok istiyorduk ve çok istekli başladık, golleri bularak başladık. Şükürler olsun ki istediğimiz 3 puanı aldık. Takımımız öndeydi, ben de attığım golle daha fazla yardım ettiğim için mutluyum. Gol atmaktan önce benim ilk amacım takımımın kazanması" dedi.

"BURAYA TATİL YAPMAYA GELMEDİM"

Çalışmaya devam ettiğini belirten Brezilyalı, "Ben buraya çalışmak için, kazanmak için geldim. Ben buraya tatil yapmaya gelmedim. Elimden geleni yapıyorum ve bunun da görülmesi hoşuma gidiyor. Birlik olmuş bir takımız. Bütün takım arkadaşlarım birbirine yardım etmek istiyor. Takım ruhumuz çok iyi, hepimiz işimize odaklandık. Gün sonunda hepimiz takımın faydası için uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı.

