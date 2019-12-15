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  4. 15 Aralık 2019 20:04

Ersun Yanal'dan Sivasspor maçı sonrası sert açıklama!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Sivasspor'a 3-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Ersun Yanal'dan Sivasspor maçı sonrası sert açıklama!
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Demir Grup Sivasspor'a 3-1 mağlup oldukları maçın ardından basın toplantısında açıklamalar yaptı.

Basın toplantısında maçı değerlendiren Yanal, "Tepkiyi veremedik, Fenerbahçe'deki arkadaşlarımıza demek ki bunu öğretemedik. Fenerbahçe, bu oyunu oynarken her an her maçta bu tepkiyi göstermeliydi, bunu göstermedik. Başta ben olmak üzere, tüm arkadaşlarımız zarar vermeyecek tüm önlemi alırız. Bugün oluşan sonucu bu tepkisizlikle nitelendiriyorum. Geçen haftayı gördünüz, tepki buydu, Fenerbahçe bunu yapmalı." dedi.

"FENERBAHÇE BÜYÜKLÜĞÜ, BAŞKA BÜYÜKLÜK"

Beşiktaş derbisiyle ilgili görüşü sorulan Fenerbahçe'nin hocası, "Bir maç daha oynayacağız, Fenerbahçe her türlü tepkiyi gösterebilir ve geriye dönüş yapabilir. Fenerbahçe büyüklüğü başka büyüklük. Bunu sahada oynadığımız oyunla, rakamlarla, istatistiklerle birçok noktada görüyoruz. Diğer takımlar da puan kaybı yapacaklar ve yapıyorlar da." cevabını verdi.

"EVET BEN SUÇLUYUM"

Maçı değerlendiren Yanal, "Bizim tepkisizliğimizden dem vuracağım. Evet, ben suçluyum. Berabereyken, mağlupken, hakemin kararını tartışırken, oyuncuların tepkisizliği olamaz. Bunu öğretememişiz, bu tepkisizliği kabul edemem." dedi.

"FENERBAHÇE'YE ZARAR VERMESİNE MÜSAADE ETMEM"

Ersun Yanal, "Ben ve bizim gibi çalışanlar da başta olmak üzere, kimsenin Fenerbahçe'ye zarar vermesine müsaade etmem." diyerek sözlerini noktaladı.

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