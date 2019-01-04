Ersun Yanal'dan transfer açıklaması: Kimsenin şüphesi olmasın

Fenerbahçe'de Antalya kampının ikinci gününde teknik direktör Ersun Yanal mikrofon başına geçti. Düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yanal, transfer konusuna da değindi ve "Kimsenin şüphesi olmasın. Çalışmalar tüm hızıyla sürüyor ama isim vermemiz beklenmesin lütfen" dedi.

ERSUN YANAL'IN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

Fenerbahçe'ye geldiğimizde "İnan" dedik. Fenerbahçe büyüklüğünü çok uzun zaman önce kanıtlamış bir kulüptür. Bu ortamda içinde bulunduğumuz durum kabul edilebilir değildir. 35801 taraftar stadımıza gelip bize destek oluyor.

"FENERBAHÇE SİZE ÖNCELİK TANIR"

Fenerbahçe'yi temsil etmek ayrı bir güçtür. Bu size avantaj kazandırır. Bu güçle birçok konuda öncelik sizdeyse, bu özgüvenle ve yeteneklerinizle takımımızın neler yapabileceğini hepiniz göreceksiniz.

"KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

Fenerbahçe'nin taraftarının ve camiasının bizim göstereceğimiz mücadeleden kesinlikle şüphesi olmasın. Herkes potansiyelini ortaya koyması halinde, ki biz bunu 'kimse son ana kadar oyunu bırakmayacak olarak tanımlıyoruz' neler yapabileceğimizi biliyoruz. Bütün oyuncularımızı başarabileceğimize inandırmak istiyoruz. Her maçı kazanamayabilirsiniz ama gerekli mücadele gösterilmek zorundadır. Fenerbahçe oyuncusunun genel tavrı iştah ve sorumluluk göstermektir sahada... Skor başka ama tavır başka şeydir. Hiçbir şikayetle bazı şeyleri örtmeye çalışmamaktır büyüklük. Bizim kurallarımızda bunlar yazar. Değerler bize bunu söyler. Asla şikayet etmeden sadece Fenerbahçe'nin büyüklüğünü ortaya koyacak oyuncularla bir takım yaratmak istiyoruz. Uzun vadeli planlar içerisinde de bu tür oyuncuları kadroya katmak en büyük hedefimiz.

"ÇOCUKKEN OYUN OLAN BUGÜN İŞ"

Kamp aslında zor ve sert geçmeyecek. Oyuncuların hayatlarına baktığımızda bu oyuncuların çocukken oyun olarak yaptıklarını bugün iş olarak yaptıklarını görüyoruz. Önemli bir misyonumuz da var. Bu doku ve duyguyla bu işi yapmak ayrı bir ayrıcalıktır. Elbette buraya çalışmaya geldik. Biz ortaya koyamadığımızı anlamaya çalıştığımız bir kamp olacak. Bunu anlarsak o zaman mesele kalmayacaktır.

"ALİ KOÇ VE AİLESİ BÜYÜK AVANTAJ"

Bugün yetenekli ve becerikli birçok kişiyi bir araya getirebilirsiniz ama başarılı da olamayabilirsiniz. Aradaki koordinasyonu sağlamanız lazım. Biz bunu kısa süre içinde yapacağız. Çünkü çok büyük bir avantajımız var. Başkanımız Ali Koç'u anlatmaya gerek yok. Koç ailesi de aynı şekilde. Bunu sadece ekonomik olarak anlatmaya gerek yok. Büyük bir güç var. Bu gücü anlamak ve bilmek ve bu güce enerjiyle katılmaktır işin püf noktası...

"AATIF VE DİRAR BU DURUMDAN DOLAYI ÜZGÜN"

Yaşanan süreç var. Bunu değiştirmek de mümkün değil. Kendi kariyerlerinde büyük işler başarmış oyuncular bunlar. Biraz önce de dediğimiz gibi geçmişe takılmadan önümüze bakmamız lazım. Bu oyuncuları kullanmak, iyi kullanmak Fenerbahçe'nin tasarrufu. Başkanımız da söyledi, 'Hata yaptıysak bunu da söyledi' Bunu hata olarak da değil bir uygulama olarak görüyorum ben. Dersler çıkarılır ve yola devam edilir. Öz değer burada Fenerbahçe'dir. Hizmet yerimiz Fenerbahçe'dir. Kadro dışı kalan oyunculara da ben böyle bakıyorum. Volkan'ı belki ayrı tutarım. Aatif ve Dirar yaklaşık 2 yıldır buradalar, iyi tanıyorlar kulübü. Bugün de aynı yarışın içinde olmamanın üzüntüsünü ben onların ifadelerinden de biliyorum.

"VOLKAN'A 'BEKÇİ OL' DESELER, OLURDU"

Volkan'a da gelince... Bu kulübün tarihinde önemli kişiler vardır. Can Bartu, Lefter gibi... Volkan da henüz yaşarken buralara yaklaşan bir futbolcu. Efsane oalnbir futbolcu. Allah uzun ömür versin tabii ki... O bir figür... Nasıl bir ailede herkes birbirine sarılırsa bazen de ufak tefek kavgalar olur. O da ailenin içerisinde bir olay yaşamıştır. Bunun uzun yıllar yaptığı hizmeti gölgelemez. Hepimizin ailesinde bu olaylar yaşanıyor. Böyle düşünmeliyiz. Volkan'a 'bekçi ol, burayı temizle ama kal' deselerdi o bunu yapardı. Affetmek en büyük intikamdır. Volkan'ın duygusallığını başka yerlere yormamak lazım. Kimseyi zorla duygusallaştıramazsınız. 18 yıl hizmet vermiş. Bunu silemezsiniz. Bunu tartışmanın bir anlamı da yok.

Biz 3 günde bir 9 tane maç yapacağız. Bunun içinde Avrupa maçımız da var. Hem fizik hem de ruhen hazır olmamız lazım ve bunu karşılayacak bir program yapmamız lazım. Mental anlamda herkesi hazır tutmalıyız. Fiziksel olarak herkes hazır olmayabilir ama mental olarak problemsiz olmalıyız.

DEVRE ARASI TRANSFERİ...



'Transfer, transfer' diyor herkes. Dvre arasında transfer yapmak zordur. Emin olun Fenerbahçe'nin kendi ölçeklerinin kalitesinde ne gerekiyorsa o yapılacaktır. En doğrusu yapılacaktır. Ama oyuncu açıklamaz doğru olmaz. Rakipler var, duruşlar var. Yapılıyor mu çalışma? Evet, bundan kimsenin şüphesi olmasın.

