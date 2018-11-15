Ertuğrul Sağlam: Sıkıntılı süreci sonlandıracağız

Milli maç arasıyla lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Kayserispor, ligde deplasmanda oynayacakları Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenmana, milli takımda olan ve sakatlığı bulunan oyuncular katılmadı. Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini ve Alanyaspor karşılaşması ile yükselişe geçmek istediklerini ifade ederek, "Alanyaspor ile oynayacağımız bizim için ve aynı zamanda rakibimiz için de çok önemli olan karşılaşmanın hazırlıklarına 3 günlük aradan sonra dün başladık. Sakat oyuncularımızın milli takım arasıyla tedavilerini en iyi şekilde yapıp hafta başında takıma katılıp tam yüzde 100 antrenmanlara katılımını sağlayabilecek arayı bulmuş olduk. Sakat ve milli takımdan gelen oyuncularımızın da katılımıyla inşallah pazartesi gününden sonra takım halinde çalışmaya başlayacağız. Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Ama şuna inanıyoruz ki oyuncu kardeşlerimiz gereken sorumluluğu alacak, üzerilerine düşen görevi yerine getirecekler. Alanyaspor karşılaşmasıyla sıkıntılı süreci sonlandıracağız, sonrasında da yavaş yavaş yükselmeye başlayacağız. Bu gibi dönemler karakterli insanlar için bir fırsat olur. Oyuncularımıza bu konuda sonuna kadar inanıyorum ve güveniyorum. Onlar da karakterli insanların yaptığını inşallah yapacaklar ve bu takımı sıkıntılı süreçten çıkaracaklar. Buna inanıyoruz. Bu doğrultuda da inşallah Alanyaspor karşılaşmasını bir dönüm karşılaşması olarak değerlendirip yaşamak istiyoruz" dedi.

"Taraftarın olgunluğunu karşılıksız bırakmamak zorundayız"

Bugüne kadar taraftarların büyük olgunluk göstererek kendilerine sahip çıktıklarını dile getiren Sağlam, "Sezon başında taraftar ve spor kamuoyu da umutlandı. Sonraki süreçte gerçekten kendilerini çok fazla üzdük. Onlar halen takımına, oyuncularına, hocalarına sahip çıkıyorlar. Çok büyük olgunluk gösteriyorlar. Bu doğrultuda da bizim yapmamız gereken bir iş var. Onların bu niyetini, olgunluğunu, sahiplenme duygularını karşılıksız bırakmamak zorundayız. Bunun da bilincindeyiz. Onları daha fazla mutlu edemediğimiz için çok üzülüyoruz. Bunu da bilsinler. Ama inşallah Alanyaspor karşılaşması bizim için bir dönüm maçı olacak. Ondan sonra da daha güzel günler gelecek" ifadelerini kullandı.

Ligde geride kalan 12 haftada Kayserispor topladığı 12 puanla 12. sırada yer alırken, Alanyaspor ise aynı puanda 13. sırada bulunuyor.

