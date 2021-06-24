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EURO 2020'de son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

EURO 2020'de son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Avrupa Şampiyonası'nda gruplardan çıkarak son 16 turunda mücadele edecek takımlar belli oldu. Turnuvada son 16 turu maçları, 26 Haziran Cumartesi günü başlayacak.

16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) grup maçlarının tamamlanmasının ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

İtalya, Belçika, Hollanda, İngiltere, İsveç ve Fransa grup lideri; Galler, Danimarka, Avusturya, Hırvatistan, İspanya ve Almanya grup ikincisi olarak; Çekya, İsviçre, Portekiz ve Ukrayna en iyi grup üçüncüleri arasına girerek turnuvada üst tura kaldı.

Son 16 turu eşleşmeleri ve maç programı ise şöyle:

• 26 Haziran (TSİ 19.00): Galler-Danimarka (Johan Cruyff Arena-Amsterdam)

• 26 Haziran (TSİ 22.00): İtalya-Avusturya (Wembley Stadı-Londra)

• 27 Haziran (TSİ 19.00): Hollanda-Çekya (Puskas Arena-Budapeşte)

• 27 Haziran (TSİ 22.00): Belçika-Portekiz (La Cartuja Stadı-Sevilla)

• 28 Haziran (TSİ 19.00): Hırvatistan-İspanya (Parken Stadı-Kopenhag)

• 28 Haziran (TSİ 22.00): Fransa- İsviçre (Ulusal Arena-Bükreş)

• 29 Haziran (TSİ 19.00): İngiltere-Almanya (Wembley Stadı-Londra)

• 29 Haziran (TSİ 22.00): İsveç-Ukrayna (Hampden Park-Glasgow)

 

 

Etiketler EURO 2020'de son 16 eşleşmeler euro 2020
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