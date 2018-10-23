Fatih Terim: Ağlamanın lüzumu yok

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Schalke 04 maçı öncesi basın toplantısında konuştu.

Maç öncesinde takımdaki eksikleri açıklayan Fatih Terim, "Serdar Aziz, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Fernando, Feghouli, Schalke maçının kadrosunda yok! Eren, Selçuk ve Donk sakatlıklarının ardından döndü. Onlar oynayabilir. Takıma sakatlar ordusu diyebiliriz. Sakatlar ordusu dediğimiz bir takıma hala ordu diyebiliyorsak, başında hala bir kumandan varsa, geriye ne kalıyor cephane. 50 bin de taraftar cephanemiz var, demek ki savaşabiliriz. Maça kalmış 24 saat, ağlamanın lüzumu yok. Bunu sürekli gündeme getirmenin de anlamı yok. Sanırım siz merak ettiniz ondan sordunuz." diye konuştu.

"SCHALKE İYİ BİR TAKIM"

Schalke maçının zor geçeceğini vurgulayan Fatih Terim "Schalke'yi analiz ettik, çok iyi bir takım. Almanya'da sıralamadaki yeri kimseyi yanıltmasın. O sıranın çok üstünde olabilecek bir takım. Porto ve Lokomotiv maçları da bunu gösteriyor. Taraftarımızdan ricam sabırlı olsunlar, yanımızdan ayrılmasınlar. Onlar buna alışkın, birinci devrenin gruptaki son maçı olacak. Her hatayı hoş görsünler, onlara ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

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"BEN YIKILIRSAM OYUNCULARIM NE YAPAR?"

Basın toplantısında neşeli ve güler yüzlü olmasının sorulması üzerine konuşan Fatih Terim, "Normalde çok gülen bir adam değilim, bırakın da güleyim. Şaka bir yana özel hayatımda gayet güler yüzlü bir insanım. Şampiyonlar Ligi'nde varız, Süper Lig'de lideriz, Türkiye Kupasında mücadele edeceğiz, neden gülmeyelim? Sakatlıklar var ama gülmemem için bir neden yok. Herhangi bir maçı kaybetmem ya da puan kaybetmem lider halime dönmemi engellemez. Herkesin gözü bende, ben yıkılırsam, oyuncularım ne yapar?" ifadelerini kullandı.

"SCHALKE MAÇI KADER MAÇIMIZ DEĞİL"

Schalke maçının grupta kaderlerini belirlemeyeceğini söyleyen deneyimli teknik adam "Schalke maçı kader maçımız değil. Daha önce 3 maçta 1 puan aldık, sonra Manchester United ile 10 puanda bitirdik. Schalke ile arka arkaya oynayacağız yine eleme gibi olacak. Kazanmak için oynayacağız ama Allah korusun yenilsek bile bir şey bitmez." şeklinde konuştu.

"BELHANDA BİZİM İÇİN ÖZEL BİR OYUNCU"

Belhanda hakkında çıkan haberlere de değinen sarı-kırmızılı teknik adam, "Belhanda ile ilgili ağzımdan çıkmayan haberler yapılıyor. Kuşak farkının tavan yaptığı bu ortamda yanlış anlaşılmalara, tepkilere neden oluyor. Bildiğim kadarıyla Belhanda'nın sosyal medyayı fazla kulllanma durumu da yok. Bir oyuncu, Galatasaray ile sözleşme imzalamışsa, onu kazanmak için her şeyi yaparım. O bunu düşünmüyorsa ayrı. Ancak ben kadro dışı bırakma ya da başka tarafa yollama gibi bir şey yapmam. Bazı istisnaların haricinde... Belhanda bizim için özel bir oyuncu, kalbi ve beyni bir." şeklinde konuştu.