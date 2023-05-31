Fatih Terim hakkında sürpriz iddia

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’in teknik direktör adayları arasında Fatih Terim'in de olduğu iddia edildi.

Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Fatih Terim hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sports İtalia’nın Suudi Arabistan basınına dayandırdığı habere göre Al Hilal takımı, gelecek sezon takımı çalıştıracak teknik direktörü belirlemek için çalışmalara başladı.

TERİM İKİ ADAYDAN BİRİ

Haberde teknik direktör adaylarından birinin Brezilya Milli Takımı eski teknik Direktörü Tite ve Fatih Terim olduğu belirtildi. Terim’in yapılacak olası teklif karşısında nasıl bir yanıt vereceği bilinmiyor.