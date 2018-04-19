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  4. 19 Nisan 2018 11:44

Fatih Terim ve Mustafa Cengiz'den mini transfer toplantısı

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ve Teknik Direktör Fatih Terim arasında kısa süreli bir görüşme gerçekleşti.

Fatih Terim ve Mustafa Cengiz'den mini transfer toplantısı
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde takımı ve teknik heyeti ziyaret ederek sezonun kalan bölümü için garanti verdi.

Mayıs ayında yapılacak başkanlık seçiminin takımı kesinlikle etkilemeyeceğini belirten Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, "Siz üzerinize düşeni yapın, Galatasaray gibi oynayın yeter. Gerisini biz hallederiz. Seçim süreci sizi etkilemeyecek. Alacaklarınızı yine zamanında ödeyeceğiz. Ben ve yönetim kurulum, bu takımın şampiyon olacağına dair sarsılmaz bir inanca sahibiz" ifadelerini kullandı.

TERİM'LE TRANSFER KONUŞTU

Cengiz, futbolcuların ardından teknik patron Terim'le de görüştü. Başkan, tecrübeli hocadan gelecek sezon yola devam edecekmiş gibi transfer çalışmalarını sürdürmesini isteyerek, "Talepleriniz ve verdiğiniz liste doğrultusunda görüşmelerde bulunuyoruz. Siz listenizi hazırlamaya devam edin. Kadromuzu takviye etmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Seçim süreci transferi de olumsuz etkilemeyecek" dedi.

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