  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Fatih Terim'den ayrılık sonrası ilk paylaşım

Fatih Terim'den ayrılık sonrası ilk paylaşım

Fatih Terim'den ayrılık sonrası ilk paylaşım

Fatih Terim, Galatasaray'la yolları ayırmasının ardından sosyal medya hesabından ilk kez paylaşım yaptı.

Galatasaray'daki görevini bırakan Fatih Terim, yaşananların ardından sosyal medya hesabından ilk kez paylaşım yaptı. Paylaşımında "Galatasaray’daki ilk imzam ve son imzam…" ifadelerini kullanan deneyimli hocaya, sarı-kırmızılı taraftarlardan beğeni yağdı.

FATİH TERİM'DEN İLK PAYLAŞIM

Fatih Terim sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Galatasaray'da ilk imzam ve son imzam" ifadelerini kullandı. Deneyimli hocanın paylaştığı fotoğrafa beğeni yağdı. Öte yandan fotoğraftaki bir detay ise dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde Burak Elmas'ın karşılıklı anlaşarak yolları ayırdık demesine rağmen, Terim'in fotoğrafını paylaştığı sözleşmedeki tek taraflı ibaresi dikkat çekti.

 

Etiketler fatih terim imza paylaşım
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yer: Iğdır... Aç kalan kurtlar atı yedi
Ölümsüz Türkler... 70 yaşında anne olup 120 yaşına kadar yaşıyorlar
Dolar, Euro ve altında dikkat çeken hareketlilik
İsrailli model kendisine benzeyen cinsel ilişki oyuncağı üreten firmaya dava açtı
Antalya'daki lisede skandal görüntüler! Kız öğrenciler saç saça, baş başa birbirine girdi
Avukat Dilara'nın vasiyeti yürekleri yaktı
Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci güzelliğiyle büyüledi
Asansörde aşka gelen yaşlı çift sosyal medyada gündem oldu
İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi? İşte ÖTV etkisiyle piyasadaki son durum
BTP liderinden spekülatif piyasa açıklaması: ''Ülkeye trilyonlarca dolar sokacağım''