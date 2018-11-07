Fatih Terim'den Fenerbahçe, TFF, Fırat Aydınus ve Ali Koç için şok sözler!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Schalke maçının ardından basın toplantısında Fenerbahçe derbisi ve Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edilmeleriyle ilgili konuştu.

"FENERBAHÇE YEDEK KULÜBESİ..."

Fatih Terim, yaşananları bir kez daha detaylı şekilde anlatırken "Derbi sonrası olayı değerlendirdiğimizde, belki sportif ve birçok şeyle boğuşuyoruz ama derbiden sonra iğneyi kendimize batırdık. Tedavi uygularken, çuvaldızı hak eden dış meseleler var. Cuma günü derbide tek bir pozisyon veya kişi üzerinden sonuç çıkarmaya çalışmak son derece yanlış bir şey. İkinci yarı 2-0 önde devam ederken, bir takımın temposunu düşüren, aldığı veya almadığı yanlış kararlara önce oyunu sabote edip, sonra tribünleri ve bizleri çileden çıkaran bir saha yönetimi vardı. Maçın başından beri susmayan rakip yedek takım kulübesi de var. Bazen stattan seyretmekle, televizyon başından seyretmek insanları yanıltabilir. Ben maç bitiminde olanları tasvip etmiyorum. Ancak olayların o noktaya gelmesi değerlendirilmeli." dedi.

"BU OLAYLAR KİMİN İŞİNE YARADI?"

Galatasaray'da görev almasından rahatsız olanların olduğunu söyleyen Fatih Terim, "Lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Bu olaylar kimin işine yaradı bir bakın isterseniz, kimin gündemini değiştirdi, içinde bulunan durumu kim meşru seviyeye taşıdı? Bu gün Galatasaray'a sahip çıkma olarak bakılmalı. 30 milyon dediğim için, bunu söylemek istiyorum. Galatasaray görüş ayrılıklarını bırakmalı ve birlikte hareket etmeli. Galatasaray markası ile Fatih Terim isminin bir araya gelmesinden rahatsız olanlar var. 30 milyon Galatasaraylı'nın bir araya geldiğinde oluşan güçten rahatsız olanlar var. Kenetlendikçe, büyük bir kitle ortaya çıkıyor ve ortak sevdaları da Galatasaray. Dünya üzerinde çok az böyle bir oluşum vardır." diye konuştu.

"SEVK Mİ, ZEVK Mİ? BEN HİÇ KAYRILMADIM"

Schalke maçından evvel PFDK sevklerinin açıklanmasına değinen Terim, "Salı günü zamanlaması manidar olan sevk, sevk etmemi desem, zevk etmemi desem, orada çok kararsızım. Kararları perşembe günü göreceğiz. Sevklerine bakınca anladığım şu; galiba biz kendi kendimize olay çıkarmışız. Bir taraf kayrılıyor. Ben hayatım boyunca kimse tarafından kayrılmadım. Ben hiç o kayrılan tabakadan olmadım. ben hayatım boyunca, çalıştım, didindim, uğraştım, hata yaptım ve gerektiğinde de özür diledim. Son yıllara bakarsak, kimin ve kimlerin kayrıldığını daha iyi görürüz. Bu arada Türk spor tarihinin en büyük cezasını almış biri olarak konuşuyorum. Ben adil olunmasını istiyorum. Tahrik unsurlarıyla, niyetin adil okunmasını istiyorum. Maçtan sonra konuştum, TFF'yi başkanı ve yönetim kurulunu, hakem kurulunu ve bu organizasyonun içindeki aktörleri pek çok kişiden daha iyi tanırım ve bilirim. Skor istedikleri gibi olmadığında ya da işler iyi gitmediğinde, hedef göstererek işin içinden sıyrılacak biri olmadığımı herkes bilir." ifadelerini kullandı.

"MELO'YA KÜFÜR EDEN AYDINUS DEĞİL Mİ?"

Geçtiğimiz yılın Aralık ayından Fenerbahçe derbisine kadar hakemler hakkında konuşmadığının altını çizen Terim, "Önemli bir şey söyleyeceğim, Aralık ayında geldiğim günden son derbiye kadar herkes hakemlere ateş püskürürken, ben hakemler için tek kelime söylemedim. Sivas'ta Fırat Aydınus topu dışarıdan alıp penaltı noktasını koyduğunda maçtan sonra 'Bizim hakemle işimiz yok, iyi oynamadık' dedim. Trabzon'da Belhanda atıldıktan sonra Rodallega daha sert hareket yaptı, tek kelime etmedim. Biz bu kadar eksiğe, soruna rağmen rakiplerimin önündeyiz, liderin hemen arkasındayız. Melo'ya küfür eden bu hakem değil mi?" açıklamasını yaptı.

"PLAY-OFF'TA İKİ GALATASARAYLI ÖLDÜ"

Hayatını kaybeden Fenerbahçeli taraftar Koray Şener'in ölümünden yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada haberinin olmadığını söyleyen Fatih Terim, "Vefat eden taraftar... Olanlar bana maç sonunda aktarıldı. Flaşta haberim yoktu. Vefatı ahlaksızca gündem değiştirmeye yönelik kullananları kınıyorum. Arkadaşlar her şeyi çabuk unutuyoruz. Bir gecede Play-Off çıktı ortaya. Son maçta iki tane Galatasaraylı öldü. Play-Off olmasaydı, o taraftarlarımız ölmeyecekti. Kimseyi suçladık mı?" dedi.

"BEN ONU MU İŞARET ETTİM? UTANIN"

Kendisine yönelik eleştirileri tepki gösteren Terim, "Diyorlar ki, hoca gibi birine bir taç, bir faul yakışmadı diyorlar. Vah vah vah... Ben onu mu işaret ettim? Alper'in yaptığı harekete bir bakın bakalım, Martin'e arkadan yaptığı! Ben bu hakemleri takdir etmedim mi bugüne kadar, utanın!" diye konuştu.

"NE ZAMAN SESİMİ YÜKSELTSEM..."

Sarı-kırmızılı teknik adam ayrıca "Taraftarlarımız bana ne zaman bir koreografi yapsa ya da ben ne zaman Galatasaray için sesimi yükseltsem, bu ve benzeri şeyler söyleniyor bana. 'Başkanlığı da Fatih Terim yapıyor' deniyor. Hep aynı şeyler yaşanıyor. Ortak hayallerimiz için yapacak çok iş var. Makamın, mevkinin benim için bundan sonra çok önemi yok. Bu camianın hakkının yenmemesi için elimden geleni yapıyorum." ifadelerini kullandı.

HASAN ŞAŞ YORUMU

Hasan Şaş'a yapılan eleştiriler için de konuşan Fatih Terim, "Hasan Şaş'ın davranışını kesinlikle onaylamıyorum ama Hasan kimsenin ceza vermesini beklemeden kendisine ceza veren bir karaktere sahip. Yaptığının yakışmadığını ve zarar verdiğini de biliyor. Ancak bana göre Galatasaray'a verdiği yarar, zarardan fazladır." dedi.

"ALİ KOÇ VİZYONUNA YAKIŞMIYOR"

Fenerbahçe ve Ali Koç'a da eleştiriler getiren Fatih Terim, "Taraftarlarımız bana ne zaman bir koreografi yapsa ya da ben ne zaman Galatasaray için sesimi yükseltsem, bu ve benzeri şeyler söyleniyor bana. 'Başkanlığı da Fatih Terim yapıyor' deniyor. Hep aynı şeyler yaşanıyor. Ortak hayallerimiz için yapacak çok iş var. Makamın, mevkinin benim için bundan sonra çok önemi yok. Bu camianın hakkının yenmemesi için elimden geleni yapıyorum. Sokak kabadayısı da var bildiğiniz gibi, ona da bir cevap vereyim. Hani yeniden centilmenlikten bahsediyordu suyun öte yanı. üste çıkmak için had aşmak ve sokak kabadayısı gibi ifadeler kullanmak, bizim sandığımız Ali Koç vizyonuna yakışmıyor. Muhakkak taraftarların beklentileri kazanmak ve başarı yönünde. Kısaca biz bir sistem kurup yapıyı organize ederken, bir yandan da yarışıyoruz. Onun için zamana da ihtiyacımız var. Görecekler ki Galatasaray Futbol Takımı değişime uğrayacak. Daha söyleyeceğim çok şey var" şeklinde konuştu.

