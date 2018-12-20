F.Bahçe kupada farka koştu, tur atladı!

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Fenerbahçe, ilk maçta 1-0 yendiği Giresunspor ile deplasmanda karşılaştı. Fenerbahçe, Giresunspor'u 5-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Ersun Yanal yönetimindeki ilk galibiyetini alan Fenerbahçe, bu sezon en çok gol attığı maçı oynarken ilk kez bir maçta 2 golü geçmeyi başardı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Roberto Soldado, 49 ve 55. dakikalarda Mehmet Ekici, 73. dakikada Mehmet Topal ve 89. dakikada Diego Reyes kaydetti. Giresunspor'un gollerini ise 14. dakikada Id Azza ve 68'de Volkan Okumak attı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Mehmet Topal'ın savunmadan uzaklaştırdığı topa orta alanda hareketlenen Soldado, savunmada Uğur Arslan'ın ıskaladığı topla birlikte ilerledikten sonra ceza sahası dışı sağ çaprazından kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

14. dakikada Husmani'nin pasında savunmanın arkasına iyi hareketlenen Idazza, topla birlikte ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden vuruşunda top Harun'un solundan ağlarla buluştu: 1-1.

32. dakikada Mehmet Topal'ın pasında savunmanın arkasına iyi hareketlenen Soldado ceza sahası içerisine girer girmez bekletmeden aşırtma vuruşunu yaptı, kaleci Anıl'ı geçen top az farkla yandan auta çıktı.

İlk yarı, 1-1 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

49. dakikada sağ kanattan Valbuena'nın kullandığı serbest atışta Soldado'nun kafasından seken top penaltı noktası üzerinde Mehmet Ekici'nin önünde kaldı. Onun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

55. dakikada Benzia'nın ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği şut savunmaya çapıp Mehmet Ekici'nin önünde kaldı, onun şutunda meşin yuvarlak bir kez daha ağlarla buluştu: 1-3.

67. dakikada Idazza, Mehmet Ekici'nin müdahalesi sonrası ceza sahası içerisinde yerde kaldı, hakem Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterdi.

68. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Volkan meşin yuvarlağı kaleci Harun'un solundan ağlarla buluşturdu: 2-3.

69. dakikada Dauda'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Idazza'nın şutunda top üstten az farkla auta çıktı.

73. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Valbuena'nın ceza sahasına gönderdiği ortada top savunmadan sekip arka direkte bulunan Mehmet Topal'un önünde kaldı, onun gelişine şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-4.

89. dakikada Hasan Ali'nin ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği sert şut kaleci Anıl'dan sekip Reyes'in önünde kaldı. Onun altıpas üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-5.

Stat: Atatürk

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Erdem Bıyık xx, Ata Yıldırım xx

Giresunspor: Anıl x, Uğur x, Ferhat xx, Kağan Miray xx (Abiola dk. 58 xx), Volkan xx, Emre xx, Bahadır xx, Alperen x, Çağlar x (Sery dk. 46 xx), Husmani xx, Said Idazza xx (Saruhan dk. 78 x)

Fenerbahçe: Harun Tekin xx, Skrtel xxx, Neustadter xx, Reyes xxx, Barış Alıcı xx (Valbuena dk. 46 xx), İsmail Köybaşı xx, Benzia xxx, Mehmet Ekici xxx (Ferdi dk. 77 x), Mehmet Topal xx (Hasan dk. 76 xx), Ayew xx, Soldado xxx

Goller: Said Idazza (dk. 14), Volkan (dk. 68 pen.) (Giresunspor), Soldado (dk. 7), Mehmet Ekici (dk. 49 ve 55), Mehmet Topal (dk. 79), Reyes (dk. 89) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Husmani (Giresunspor)

MAÇTAN NOTLAR

Giresunspor Teknik Direktörü Hüseyin Kaplar, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu rövanş mücadelesinde Fenerbahçe karşısında ilk maçın 11'inden farklı olarak 5 değişikliğe gitti. Kaplar, rövanş karşılaşmasında kadro dışı bırakılan Aykut ile Fatih ve sakatlıkları bulunan Muhammet Reis, Landel ile Adama Ba'nın yerine ilk 11'de Uğur Arslan, Volkan, Alperen, Çağlar ve Husmani'ye görev verdi.

FENERBAHÇE'DE 6 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de yeniden göreve gelen ve ikinci maçına çıkan teknik direktör Ersun Yanal ise ilk maçtan 6 farklı oyuncu ile sahaya çıktı. Tecrübeli teknik adam bu maçta Berke, Isla, Şener, Yiğithan, Frey ve Slimani'nin yerlerine Harun, Mehmet Topal, Skertel, Neustadter, Ayew ve Soldado'ya görev verdi.

MAÇA FAZLA İLGİ GÖSTERİLMEDİ

Giresunspor taraftarları, kupadaki Fenerbahçe karşılaşmasına fazla ilgi göstermedi. Tribünlerin büyük bölümü boş kalırken, Fenerbahçe taraftarları ise kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldurarak Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi rövanş maçında deplasmanda takımlarını yalnız bırakmadılar.



