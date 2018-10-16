Feghouli'nin performansı Galatasaray'ı sevindirdi !

Wesley Sneijder gittiğinden beri orta sahanın ortası Galatasaray için sıkıntı oldu. Büyük umutlarla transfer edilen Younes Belhanda beklentileri karşılayamadı, bir türlü isteneni veremedi.

OYUNA GİRDİ, ASİST YAPTI

Galatasaray'ın kanat oyuncusu Sofiane Feghouli, milli arada her zamanki mevkisinden farklı bir pozisyonda oynatıldı ve harikalar yarattı. Cezayir-Benin maçında Fenerbahçeli Benzia'nın yerine ikinci yarıda dahil olan Feghouli 2-0'lık maçta takımının ikinci golünün asistini yaptı.

HOCASIYLA ÖZEL BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ

Cezayir Milli Takımı Teknik Direktörü Djemal Belmadi, oyuncusunun performansından son derece memnun kaldığını dile getirdi. Futbolcuyla özel bir görüşme gerçekleştiren Belmadi, "Sen pek çok farklı pozisyonda oynayabilecek bir futbolcusun. Herkes sadece sağ kanattaki etkini bilse de; 10 numara ve 8 numara gibi mevkilerde senin yaratıcı özelliklerini kullanmak istiyorum" diyerek, ilerleyen dönemde de bu pozisyonlarda görevlendireceğinin sinyallerini verdi.

BELHANDA'YA ALTERNATİF OLABİLİR

Feghouli'nin orta sahanın ortasında hücuma yönelik başarılı futbolu Galatasaray için de yeni bir umut oldu. Belhanda'nın bölgesi için yeni bir alternatif oluşturabilecek Feghouli, UEFA ile finansal fair-play sıkıntısı yaşayan ve transfer yapmasında kısıtlamalar bulunan sarı kırmızılıların, çözümü takım içinden bulmasını sağlamak adına seçenek olacak.