Felipe Melo'dan Radamel Falcao'ya Galatasaray presi

Kolombiyalı yıldız Falcao'nun Instagram'a attığı gönderinin altına yorum olarak 3 tane aslan emojisi koyan Felipe Melo, taraftarların mesajlarına destek verdi ve "çok güzel yıllar geçirdim" dediği Galatasaray için bir anlamda referans oldu.

Sarı Kırmızılı takımda 4 sezon forma giyen 36 yaşındaki Felipe Melo, Galatasaray hakkında yaptığı paylaşımlarla birçok kez gündeme gelmişti.

İSPANYA'DAN REAL MADRID İDDİASI

Bu arada İspanyol basını ise Real Madrid'in, Radamel Falcao ve Djibril Sidibe transferi için Monaco'ya 70 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırlandığını yazdı.

Haberde, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, Monaco temsilcileri ile ilk görüşmeyi de gerçekleştirdiği iddia edildi.

