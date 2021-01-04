Fenerbahçe 3 golle kazandı: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 3

Tartışmaların yaşandığı Başakşehir maçından 4-1 galibiyetle ayrılan ve 15. haftayı bay geçen Fenerbahçe, Kasımpaşa engelini 3-0'la geçti. Sakat ve eksiklerin çokluğu nedeniyle Kasımpaşa maçına farklı bir 11'de çıkan Erol Bulut'un tercihleri, genç teknik adamı yanıltmadı. Maç boyunca Fenerbahçe üstün bir futbol sergilerken; kalesinde büyük tehlike yaşamadı.

İyi başladığı karşılaşmanın 14. dakikasında Mame Thiam'ın golüyle öne geçen Fenerbahçe, Senegallinin 45+1'deki sayısıyla farkı 2'ye çıkardı.

İlk yarıyı üstün geçen Fenerbahçe, 2. yarıda da oyunun kontrolünü bırakmadı. 3. golü ise 86. dakikada Ferdi Kadıoğlu ile buldu. Ozan Tufan'ın kendi ceza sahasına yakın noktadan alıp defansın arkasına gönderdiği topa Ferdi Kadıoğlu hareketlendi. Meşin yuvarlağı ceza sahası sağ ön çizgisi yakınına taşıyan genç oyuncu aşırtma bir vuruşla topu 3. kez Kasımpaşa ağlarıyla buluşturdu.



Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve Fenerbahçe maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Son 6 haftada 3. kez sahadan galip ayrılan Fenerbahçe, puanını 29 yaptı ve lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

Son 6 haftada 4 puan toplayabilen Kasımpaşa ise 19 puanda kaldı.



FENERBAHÇE'DE 4 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ligde son oynadıkları Medipol Başakşehir maçına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

Genç teknik adam, bir süre önce coronavirüs testi pozitif çıkan Serdar Aziz'in yerine savunmada Covid-19 testi birkaç gün önce negatife dönen ve takımla idmanlara yeni başlayan Luiz Gustavo'ya şans verdi. Sarı-Lacivertliler'de Caner Erkin ve Filip Novak'ın eksikliğinde sol bekte ise Sadık Çiftpınar görevlendirildi.

Fenerbahçe'de savunmada oluşan boşluk, orta sahada da değişikliklere neden oldu. Teknik direktör Erol Bulut, Gustavo'yu stopere çekince, o bölgede geçen hafta forma giyemeyen Ozan Tufan'a şans verdi.

Sarı-Lacivertliler'de son lig maçında kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Dimitris Pelkas yeniden 11'e döndü. Erol Bulut, son değişikliğini ise hücumda yaptı. ve Kemal Ademi'nin yerine, uzun süredir forma giyemeyen Enner Valencia'yı görevlendirdi.



MAÇTAN DAKİKALAR

8.' Gelişen Fenerbahçe atağında Ozan Tufan, topu ceza yayının sağında Valencia ile buluşturdu. Ekvadorlu oyuncu, meşin yuvarlağı bekletmeden sağdan ceza sahasına sokulan Pelkas'a aktardı. Bu oyuncunun son çizgiden pasında, Thiam'ın altıpasın önünden yaptığı vuruşta top auta çıktı.

GOL: MAME THIAM

14.' Fenerbahçe öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın soldan ortasında, altıpasın önünde Pelkas'ın kafa vuruşunda savunmaya da çarpan top Thiam'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazında bekletmeden sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

GOL: MAME THIAM

45+1.' Sarı-lacivertli takım farkı 2'ye çıkardı. Pelkas'ın havadan şık pasında savunmanın arkasına sarkan ve ceza sahası içinde kaleci Ramazan Köse ile karşı karşıya kalan Thiam, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.

Fenerbahçe, müsabakanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

2. YARI

51.' Sinan Gümüş, soldan ceza sahasına girdi; sert vurdu. Kaleci Ramazan, iki hamlede topu kontrol etti ve rakibine gol izni vermedi.

53.' Mickael Tirpan'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutta, Ozan Tufan'a çarpan top kalenin üstünden kornere gitti.

60.' Mame Thiam, sağdan topla cezasahasına girdi arka direğe ortaladı. Sinan Gümüş'ün gelişine vuruşunda top kaleci Ramazan'ın kucağına gitti.

69.' Sağ kanattan hızlı gelişen Fenerbahçe atağında, Valencia ceza sahasına ortaladı. Pelkas'ın vuruşunta top sol direğin az farkla yanından auta gitti.

73.' Kasımpaşa atağında, Luis Gustavo'nun ters vuruşunda topu beklemeyen kaleci Altay topu uzaklaştırdı.

GOL: FERDİ KADIOĞLU

86.' Ozan Tufan'ın kendi yarı sahasından kapıp defansın arkasına gönderdiği topa haraketlenen Ferdi, savunmanın arkasına sarkarak Ramazan'la karşı karşıya kaldı, kalecinin üzerinden aşırttığı top ağlarla buluştu. 0-3