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Fenerbahçe açıkladı: Edin Dzeko sakatlandı

Fenerbahçe açıkladı: Edin Dzeko sakatlandı
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Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Edin Dzeko'nun sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildiği açıklandı.

Yıldız futbolcunun sağlık durumuyla ilgili Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Edin Dzeko’nun antrenman sonrası yaşadığı ağrı şikayeti sonrası Ataşehir Acıbadem Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen oyuncumuzun tedavi süreci başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

DHA

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe dzeko sakatlık
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