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  4. Fenerbahçe açıklamıştı! TFF'den ''Ahmet Çakar'' hamlesi

Fenerbahçe açıklamıştı! TFF'den ''Ahmet Çakar'' hamlesi

Eski hakem Ahmet Çakar'ın faal bir hakemle görüşme yaptığını açıklaması ve Fenerbahçe'nin bu konuyu dile getirmesi üzerine TFF, Cumhuriyet Başsavcılığı’na konuyla ilgili başvuruda bulunuldu.

TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

“Televizyon yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar, faal bir hakemle görüşme yaptığını iddia ederek, bir süredir hakem camiasını töhmet altında bırakan açıklamalarda bulunmaktadır.

Açıklamalarında herhangi bir somut kanıt sunmayan Ahmet Çakar, görüşme yaptığını iddia ettiği hakemin ismini açıklamayacağını defalarca vurgulamıştır.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ahmet Çakar’ın müteakip defalar gündeme getirdiği iddialarla ilgili gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunmuştur”

Etiketler TFF ahmet çakar başvuru
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