Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'in 17. haftasında bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde VAR hakemi belli oldu.

Süper Lig'in 17. haftasında bugün saat 19:00'da başlayacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu. Derbide VAR hakemi olarak Hakan Ceylan görev yapacak. Fırat Aydınus'un yöneteceği maçın AVAR hakemleri ise Özgüç Türkalp ve Ceyhun Sesigüzel olacak.