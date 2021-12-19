Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu
Süper Lig'in 17. haftasında bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde VAR hakemi belli oldu.
Süper Lig'in 17. haftasında bugün saat 19:00'da başlayacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu. Derbide VAR hakemi olarak Hakan Ceylan görev yapacak.
Fırat Aydınus'un yöneteceği maçın AVAR hakemleri ise Özgüç Türkalp ve Ceyhun Sesigüzel olacak.
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