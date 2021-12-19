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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'in 17. haftasında bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde VAR hakemi belli oldu.

Süper Lig'in 17. haftasında bugün saat 19:00'da başlayacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu. Derbide VAR hakemi olarak Hakan Ceylan görev yapacak.

Fırat Aydınus'un yöneteceği maçın AVAR hakemleri ise Özgüç Türkalp ve Ceyhun Sesigüzel olacak.

Etiketler beşiktaş derbi var hakemi
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