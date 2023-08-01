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Fenerbahçe Ekambi ile transfer görüşmelerine başladı

Fenerbahçe Ekambi ile transfer görüşmelerine başladı
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Fenerbahçe'nin transferi için girişimlerde bulunduğu Ekambi, Lyon'un kamp kadrosuna alınmadı. Sarı-lacivertli ekibin Ekambi ile görüşmelere başladığı bildirildi.

İsmi Fenerbahçe ile anılan Karl Toko Ekambi’de yeni bir gelişme yaşandı.

30 yaşındaki Kamerunlu kanat oyuncusu, Lyon'un İsviçre'de yapılacak kamp kadrosuna alınmadı.

2020-21 sezonunun başında 11.5 milyon Euro'ya Villarreal'den Lyon'a transfer olan Ekambi, geçen sezonun ikinci yarısını Rennes'de kiralık geçirmişti.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe’nin Ekambi ile sözleşme görüşmelerine başlandığını duyurdu.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe ekambi transfer
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