Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi dolandırıcılık şoku!

Süper Lig'de derbi heyecanına saatler kala Fenerbahçe taraftarları dolandırıcılık şoku ile karşı karşıya kaldı.

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Sarı-Lacivertliler'in ev sahipliğinde Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Deplasman seyircisinin alınmayacağı zorlu karşılaşmayı heyecanla bekleyen futbolseverler mücadelenin oynanmasına günler kala tüm biletleri satın alırken dev derbi kapalı gişe oynanacak.

DOLANDIRICILIK ŞOKU

Karaborsa’da Cumartesi akşamı itibariyle 450 TL olan kale arkaları biletleri dahil en ucuz bilet 3 bin TL’ye satılıyor. Takımlarını derbide izlemek isteyen taraftarlar ise dolandırıcılık şoku ile karşı karşıya kaldı.

ŞİKAYET YAĞIYOR

İddiaya göre, Fenerium Alt B tribün biletini 14 bin TL’ye satan kişi ad, soyad ve IBAN numarası ile beraber kulübe şikayet edilirken, aynı şekilde Fenerium üst bileti için 7 bin 800 TL ödeyen bir başka Fenerbahçe taraftarı bilet transferi olmadığı için Emniyet’e şikayette bulundu.

9 BİN 200 TL

Söz gelimi sosyal medyada F Blok Üst Maraton tribün biletinin sezonluk kombine fiyatı 6 bin 650 TL. Fenerbahçe-Galatasaray maçı için aynı tribünün korsan bileti fiyatı 9 bin 200 TL’den alıcı bekliyor.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Daha önce Rennes maçında “devir iptalini” engelleyen Fenerbahçe yönetimi oynanacak derbiden sonra da yeni bir operasyon hazırlığında. Özellikle sosyal medya hesaplarından koltuk numarasına kadar paylaşan kişiler tespit edildi. Bu biletlerin sahiplerinin “kara listeye” alınarak en azından gelecek sezonlarda kombine bilet almalarının önüne geçilmesi hesaplanıyor.