Fenerbahçe Harun Tekin transferini resmen açıkladı !

Fenerbahçe, Bursaspor'un milli kalecisi Harun Tekin'i transfer ettiğini resmen açıkladı! Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Bursaspor’dan kaleci Harun Tekin’i kulübü ve kendisiyle yaptığı anlaşma sonucu bonservisiyle birlikte 3+1 yıllığına kadrosuna katmıştır.

Milli kalecimiz Harun Tekin’e hoşgeldin diyor, çubuklu formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeler yer aldı.

Harun Tekin sağlık kontrolünden geçti !

9. TRANSFER OLDU

Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından sportif direktörlüğe Damien Comolli, teknik direktörlüğe ise Phillip Cocu'nun geldiği Fenerbahçe, transfere hızlı başlamış ve Altınordu'nun genç yetenekleri Berke Özer ile Barış Alıcı'yı kadrosuna katmıştı. Gençleşme operasyonuna devam eden sarı-lacivertliler Hollanda'nın N.E.C. Nijmegen ekibinde forma giyen Türk asıllı Hollandalı futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nu da transfer ettikten sonra Swansea City'den Andre Ayew'i, Leicester City'den ise Islam Slimani'yi kiralamıştı. Son olarak İsviçreli santrfor Michael Frey ve Meksikalı stoper Diego Reyes'i kadrosuna katan Fenerbahçe'de Harun, 9. transfer oldu. Sarı-lacivertliler, bugün Gremio'dan Brezilyalı orta saha Jailton'un transferi konusunda anlaşma sağlandığını ve oyuncunun İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacağını duyurmuştu.

Elde edilen bilgilere göre Fenerbahçe, Harun için Bursaspor'a 2 milyon 250 bin Euro bonservis ücreti ödeyecek. Harun ise sarı-lacivertlilerden yıllık 1.5 milyon Euro alacak. 152 resmi maçta Bursaspor forması giyen Harun, 45 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.