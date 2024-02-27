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Fenerbahçe kupaya veda etti: Ankaragücü yarı finalde

Fenerbahçe kupaya veda etti: Ankaragücü yarı finalde
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Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde MKE Ankaragücü sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek yarı final yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam etti. Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekibin kıyasıya mücadele ettiği maç 3-0 Ankaragücü'nün üstünlüğü ile tamamlandı ve Fenerbahçe kupaya veda etti.

FENERBAHÇE KALESİNDE ÜÇ GOL BİRDEN GÖRDÜ

Maçın ilk 33 dakikasında 2-0 geriye düşen Fenerbahçe maça hiç iyi başlayamadı. Çoğunlukla ev sahibi ekibin ataklarıyla geçilen anlarda ilk golü 10. dakikada Morutan kaydetti. Bu golün ardından baskısına devam eden başkent ekibi 33. dakikada Anastasios Chatzigiovanis ile skoru 2-0'a getirdi. Maçın son anlarında Garry Rodrigues sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi. Fenerbahçe sahadan 3-0 mağlubiyetle ayrıldı...

17 MAÇ SONRA MAĞLUBİYET

Fenerbahçe, Ankaragücü karşısında aldığı mağlubiyetin ardından resmi müsabakalarda 17 maç sonra yenildi.


OSAYİ 12 MAÇ SONRA SAHADA

Fenerbahçe’nin Nijeryalı oyuncusu Osayi Samuel, 12 maç sonra sarı-lacivertli formayı giydi.

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle 11 resmi maç kaçıran, geçen hafta da sakatlığı nedeniyle oynayamayan Osayi, MKE Ankaragücü maçıyla formasına kavuştu.

Nijeryalı oyuncu son olarak 24 Aralık’taki Galatasaray maçında forma giymişti.

EMRE BELÖZOĞLU’NDAN 5 DEĞİŞİKLİK

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, son lig maçına göre takımında 5 değişiklik yaptı.

Belözoğlu, sakatlığı bulunan Efkan Bekiroğlu ile Atakan Çankaya, Bahadır Han Güngördü, Pedrinho, Bassogog'un yerine Ertaç Özbir, Saponara, Ali Kaan Güneren, Kitsiou ve Morutan’a şans verdi.

MAÇA BÜYÜK İLGİ

Eryaman Stadı’nda tribünlerin büyük bir oranı doldu.

MKE Ankaragücü taraftarı tribünlerin tamamını doldururken, Fenerbahçeliler de kendilerine ayrılan deplasman tribününde boş yer bırakmadı.

Etiketler Fenerbahçe MKE Ankaragücü Fenerbahçe Ankaragücü kupa
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