Fenerbahçe orta saha transferi için Süper Lig'den bir yıldız ile ilgileniyor

Devre arası transfer döneminde orta saha bölgesine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe Süper Lig'den bir yıldız ile ilgilendiği iddia edildi.

Trendyol Süper Lig’de şampiyon olmayı hedefleyen Fenerbahçe, Fred’in sakatlığı sonrası orta saha bölgesinde sıkıntı yaşadı. Özellikle Fred’in yokluğunda forma şansı bulan Miha Zajc ve Crespo beklenen performansı gösteremezken bu bölgeye transfer yapılması kararı alındı.

ALİ KOÇ, ANTALYASPOR CEPHESİYLE GÖRÜŞTÜ

Fenerbahçe’nin bu bölgeye transfer etmek istediği adaylardan biri belli oldu. Koray Geçgel’in haberine göre sarı-lacivertlilerin orta sahaya düşündüğü isimlerden biri Trendyol Süper Lig ekibi Antalyaspor’un başarılı orta saha oyuncusu Dario Saric oldu.

Başkan Ali Koç’un futbolcuya olan ilgilerini yaklaşık 2 ay önce Antalyaspor cephesine bizzat ilettiği kaydedildi.

SÖZLEŞMESİNDEKİ OPSİYON ANTALYSPOR'UN ELİNDE

Antalyaspor’un İtalyan ekibi Palermo’dan kiraladığı futbolcunun sözleşmesinde 1.2 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor.

Transfermarkt’a göre değeri 1.6 milyon euro olarak gösterilen Bosna-Hersekli futbolcu, bu sezon Antalyaspor formasıyla 10 maça çıktı, 2 gol attı.