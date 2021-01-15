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  4. 15 Ocak 2021 22:19

Fenerbahçe peş peşe açıkladı! Bir transfer daha bitti

Fenerbahçe, stoper transferi ardından bir transferi daha bitirdiğini açıkladı. Queens Park Rangers forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe peş peşe açıkladı! Bir transfer daha bitti
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Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz Queens Park Rangers forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere, 4 sezon için anlaşmaya varmıştır. Transfer ile ilgili ayrıntılar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır."

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