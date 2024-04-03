Fenerbahçe Süper Kupa kararını açıkladı!

Fenerbahçe Yöneticisi Erol Bilecik, Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçı için U19 takımıyla Şanlıurfa'ya gideceğini bildirdi.

Fenerbahçe, Süper Kupa maçına yabancı hakem atanmazsa mücadeleye u19 takımıyla çıkılacağını açıkladı. Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, "U19 takımıyla Süper Kupa maçına çıkma kararı aldık. Şanlıurfa'ya U19 takımıyla gideceğiz. TFF'den bir haber gelmezse böyle olacak.



Buradan bütün Fenerbahçelilere şunu söylemek istiyorum: Son derece iyi bir akıl konarak Şanlıurfa'ya gideceğiz. Taraftarımızın kendini kötü hissedeceği bir nokta olmayacak. Hem maçın ileri tarihe ertelenmesini hem de yabancı hakem olmasını istiyoruz. Bunların ikisinden biri olmazsa maça u19 takımıyla çıkacağız."

MAÇ 90 DAKİKA OYNANMAYACAK

Erol Bilecik: "Süper Kupa maçının 90 dakika oynanmayacağını net bir şekilde ifade ediyorum. Gelecek olan taraftarlarımız bunu bilerek gelmeli. Muhtemelen u19 takımı maçı tamamlamadan bitecek."

MADDE 2: TÜRKİYE KUPASI 2 YIL YOK

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik: "Türkiye Kupası'ndan affımızı isteyen bir çalışma içine gireceğiz. Bayram sonrasında TFF'ye bütün gerekli başvurular yapılacak. Önümüzdeki iki sezon boyunca Türkiye Kupası'na katılmama kararı aldık."

MADDE 3: YURT DIŞINDA YENİ BİR YAPILANMA

Erol Bilecik: "Yurt dışında bir yapılanma için arkadaşlarımızdan oluşan bir ekip başkanımız tarafından görevlendirildi. Yapılanmanın nasıl olacağıyla alakalı alınmış bir karar yok, raporlara göre adımlar atılacak. Kısa sürede olacak bir iş değil."

MADDE 4: UEFA VE FIFA

Erol Bilecik: "UEFA ve FIFA'nın kurullarıyla yaptığımız iletişimde bize yapılan haksızlığı anlatmak istiyoruz. Çalışma başlamış vaziyette."

"UYGUN OLAN BİR TARİHTE ŞANLIURFALILARA FENERBAHÇE'Yİ SEYRETTİRECEĞİZ"

Erol Bilecik: Şanlıurfa kentine de bir olumlu mesajımız var. Futbolun oynanabileceği güzel bir atmosferden de affımızı istemiş olacağız. Boynumuzun borcu olarak, sezon bittikten sonra veya uygun olan bir tarihte A takımımızı Şanlıurfa'ya götüreceğiz ve Şanlıurfalılara Fenerbahçe'yi seyrettireceğiz.



"OLACAK İŞ DEĞİL"

Erol Bilecik: "Fenerbahçe, Olympiakos ile oynayacak. Ülke puanın artması Türkiye için önemli. Yunanistan'ın kendi liglerinde maçlar ertelenmişken bizde ertelenmemesi olacak iş değil."

FENERBAHÇE'YE KONGREDE VERİLEN YETKİLER

1. Uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde 2023 Süper Kupa müsabakasına çıkmamak veya 2023 Süper Kupa müsabakasına Futbol U19 takımıyla katılmak

2. Önümüzdeki sezondan itibaren 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmamak veya önümüzdeki 2 sezon U19 takımıyla katılmak



3. Türkiye'de futbol faaliyetlerimizle ilgili kararlardan bağımsız olarak her halükarda yurt dışı yapılanması hususlarında gerekli yol haritasını belirlemek ve hayata geçirmek



4. Futbol paydaşları dışında yapılan müdahaleler ile Türk futbolunun geldiği ve sürdürülemez nokta itibarıyla UEFA ve FIFA'nın ilgili kurullarına gerekli aksiyonların alınması için başvuruda bulunmak.