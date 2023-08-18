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  4. Fenerbahçe yıldız futbolcunun transferi için o kulüpte anlaştı

Fenerbahçe yıldız futbolcunun transferi için o kulüpte anlaştı

Fenerbahçe yıldız futbolcunun transferi için o kulüpte anlaştı
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Fenerbahçe’de İsmail Kartal’ın kadroda düşünmediği Serdar Dursun’un geleceği belli oldu.

Yaz transfer döneminin hareketli takımı Fenerbahçe’de gelen isimler çok konuşulurken sıra gidecek isimlere geldi.

UEFA KADROSUNDA YER ALMAMIŞTI

Bu kapsamda Teknik Direktör İsmail Kartal’ın kadroda düşünmediği ve UEFA Konferans Ligi kadrosuna dahil etmediği Serdar Dursun hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE VE KARAGÜMRÜK ANLAŞTI

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük, Serdar Dursun’un transferi için anlaştı. Oyuncuya teklif yapıldı, cevabı bekleniyor.

Transfermarkt’a göre değeri 1.7 milyon euro olarak gösterilen Serdar Dursun, 2021 yılında bedelsiz olarak Fenerbahçe’ye transfer olmuştu.

Fenerbahçe formasıyla 64 maça çıkan 31 yaşındaki forvet 19 gol attı, 9 asist yaptı.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe serdar dursun ayrılık
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