Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı online yapılacak

Fenerbahçe'nin internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Dünyayı saran ve ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantımızı ilk kez online (internet üzerinden) düzenleyeceğiz. Türkiye’de bir ilk olacak online YDK toplantımız, 15.05.2020 Cuma günü 14:00-17:00 saatleri arasında yapılacaktır. YDK üyelerimizin online toplantımızda iletmek istediği görüş, öneri ve soruları kulübümüze nasıl ulaştırabilecekleriyle ilgili gerekli bilgilendirme önümüzdeki günlerde ayrıca yapılacaktır."

(DHA)

