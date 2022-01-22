Fenerbahçe zorlu Sivas deplasmanından 1 puanla döndü

Süper Lig'in 23. haftasında ligde çıkış yakalamak isteyen Fenerbahçe ile 7 eksiği bulunan Sivasspor yenişemedi.

Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler, Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyordu. Öte yandan Sivasspor da bu maçı yenip seyircisi önünde puan almayı hedefliyordu. Çok soğuk bir günde oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

SIFIRIN ALTINDA

Derece olarak sıfırın altında -4 olarak gösterilen maçta iki takımın da yedek oyuncuları ısınmak için battaniyelere sarılmak zorunda kaldı.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan Fenerbahçe, müsabakaya 6 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertliler, Demir Grup Sivasspor karşısında sarı kart cezalısı Attila Szalai'nin yanı sıra Altay Bayındır, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Muhammed Gümüşkaya ve Ferdi Kadıoğlu'ndan yoksun mücadele etti.

ALTAY MAÇINA GÖRE 5 DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör İsmail Kartal, son oynadıkları Altay maçına göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti. Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Szalai, Sosa, Ferdi Kadıoğlu ve Pelkas'ın yerine Berke Özer, Nazım Sangare, Zajc, Novak ve Valencia görev yaptı. Sarı-lacivertli takım, sahaya Berke Özer, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Novak, Crespo, Zajc, İrfan Can Kahveci, Osayi-Samuel, Valencia, Serdar Dursun 11'i ile çıktı.

SİVASSPOR'DA DA EKSİKLER YER ALDI

Kırmızı-beyazlı takımda ise sarı kart cezalısı Kerem Atakan Kesgin, sakatlıkları bulunan Jorge Felix, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan ve Leke James ile ülkelerinin milli takımında olan Max Gradel ve Fayçal Fajr, kadroda yer almadı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, ligin 22. haftasındaki Göztepe maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe giderek bu karşılaşmada Camara ve Kerem Atakan Kesgin'in yerine Goutas ve Koray Altınay'a görev verdi.



Demir Grup Sivasspor, sahaya Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter, Koray Altınay, Cofie, Erdoğan Yeşilyurt, Pedro Henrique ve Yatabare 11'i ile çıktı.