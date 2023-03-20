Fenerbahçe'de derbi öncesi sakatlık şoku: 3 futbolcu sakat

Fenerbahçe, Alanyaspor maçında sakatlanan Joshua King, Enner Valencia ve Jayden Oosterwolde hakkında açıklama yaptı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Corendon Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada sakatlık yaşayan oyuncularımızın güncel durumları ile ilgili sağlık heyetimizin değerlendirmesi şöyledir;

Joshua King: Hamstring kas yaralanması

Jayden Oosterwolde: Aşil tendinopatisi

Enner Valencia: Diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması (yeniden değerlendirilmesi önümüzdeki günlerde yapılacaktır).

Futbolcularımızın tedavisine başlanmış olup, detaylı kontroller sonrası ayrıntılı bilgi kamuoyu ile paylaşılacaktır."