Fenerbahçe'de derbi öncesi sakatlık şoku: 3 futbolcu sakat
Fenerbahçe, Alanyaspor maçında sakatlanan Joshua King, Enner Valencia ve Jayden Oosterwolde hakkında açıklama yaptı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Corendon Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada sakatlık yaşayan oyuncularımızın güncel durumları ile ilgili sağlık heyetimizin değerlendirmesi şöyledir;
Joshua King: Hamstring kas yaralanması
Jayden Oosterwolde: Aşil tendinopatisi
Enner Valencia: Diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması (yeniden değerlendirilmesi önümüzdeki günlerde yapılacaktır).
Futbolcularımızın tedavisine başlanmış olup, detaylı kontroller sonrası ayrıntılı bilgi kamuoyu ile paylaşılacaktır."
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