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  4. Fenerbahçe'de derbi öncesi sakatlık şoku: 3 futbolcu sakat

Fenerbahçe'de derbi öncesi sakatlık şoku: 3 futbolcu sakat

Fenerbahçe'de derbi öncesi sakatlık şoku: 3 futbolcu sakat
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Fenerbahçe, Alanyaspor maçında sakatlanan Joshua King, Enner Valencia ve Jayden Oosterwolde hakkında açıklama yaptı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Corendon Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada sakatlık yaşayan oyuncularımızın güncel durumları ile ilgili sağlık heyetimizin değerlendirmesi şöyledir;

Joshua King: Hamstring kas yaralanması

Jayden Oosterwolde: Aşil tendinopatisi

 Enner Valencia: Diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması (yeniden değerlendirilmesi önümüzdeki günlerde yapılacaktır).

Futbolcularımızın tedavisine başlanmış olup, detaylı kontroller sonrası ayrıntılı bilgi kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe sakatlık alanyaspor beşiktaş
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