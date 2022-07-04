Fenerbahçe'de Jesus'u sevindiren haber: 4 isim dönüyor

Yeni sezonda kupa hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor.

Yeni sezon hazırlıklarına Jorge Jesus yönetiminde hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'nin yeni sezonda şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor. Çalışmalarını Avusturya'nın Graz kenti yakınlarındaki Bad Radkersburg bölgesinde sürdüren Fenerbahçe'de Crespo, Gustavo ve Serdar Aziz'in kampa getirilmemiş, adalesinde ağrı hisseden Mert Hakan Yandaş ise tedavi olmak için İstanbul'a dönmüştü.

MÜJDELİ HABER GELDİ!

Avusturya'da 1 Temmuz'da başladığı çalışmalarını 7 Temmuz'da sonlandıracak sarı-lacivertlilerde yapılan kontroller neticesinde herhangi bir bulguya rastlanmadı. 4 oyuncunun 20 Temmuz'da Polonya'da oynanacak Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turundaki Dinamo Kiev maçında görev almaları bekleniyor. Öte yandan ön çapraz bağlarında kısmi zedelenme olan Nazım Sangare'nin ise tedavisine devam ediliyor.

4 İSİM BELİRSİZ!

Sarı-lacivertli ekipte 4 oyuncunun geleceği belirsizliğini koruyor. Avusturya kampına sakat oldukları gerekçesiyle dahil edilmeyen Lemos, Meyer, Tisserand ve Caulker'ın durumları ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak.