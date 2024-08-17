  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Fenerbahçe'de Joao Pedro'ya İtalyan talip

Fenerbahçe'de Joao Pedro'ya İtalyan talip

Fenerbahçe'de Joao Pedro'ya İtalyan talip
Güncelleme:

Fenerbahçe'de Joao Pedro'ya İtalya'dan ilgi olduğu bildirildi. Sarı-lacivertli takımın, Brezilyalı oyuncunun sözleşmesini yakında feshetmesi bekleniyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürürken, kadrodan ayrılması beklenen isimlerle ilgili de haberler gelmeye başladı.

Sözleşmesinin feshedilmesi beklenen Joao Pedro'ya İtalya'dan bir talip çıktığı bildirildi.

İtalyan gazeteci Di Marzio’nun haberine göre, İtalya Serie B ekiplerinden Salernitana, 32 yaşındaki futbolcuyla görüşme yaptı. Sarı-lacivertli ekibin Brezilyalı futbolcunun sözleşmesini kısa sürede feshetmesi bekleniyor.

Fenerbahçe forması altında 28 maça çıkan Pedro, 5 kez gol sevinci yaşamıştı.

Etiketler Fenerbahçe brezilya talip
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Maymun Çiçeği virüsü durdurulamıyor: Dünya genelinde can kayıpları arttı Maymun Çiçeği virüsü durdurulamıyor: Dünya genelinde can kayıpları arttı Lugano - Beşiktaş maçınının hakemi belli oldu Lugano - Beşiktaş maçınının hakemi belli oldu Bir evden Birinci Dünya Savaşı'ndan kaldığı tahmi edilen top mermisi çıktı Bir evden Birinci Dünya Savaşı'ndan kaldığı tahmi edilen top mermisi çıktı Yeşilçam'ın efsanesine veda: Aydemir Akbaş hayatını kaybetti Yeşilçam'ın efsanesine veda: Aydemir Akbaş hayatını kaybetti Bakan Kurum'dan ''Marmara Depremi'' paylaşımı Bakan Kurum'dan ''Marmara Depremi'' paylaşımı Ciğerimi yanıyor! İşte Türkiye'deki aktif yangınlarla ilgili son durum Ciğerimi yanıyor! İşte Türkiye'deki aktif yangınlarla ilgili son durum Hababam Sınıfı'nın 'bacaksız'ı Tuncay Akça hayatını kaybetti Hababam Sınıfı'nın 'bacaksız'ı Tuncay Akça hayatını kaybetti Sağlık Bakanlığı maymun çiçeği için rehber yayımladı Sağlık Bakanlığı maymun çiçeği için rehber yayımladı Galatasaray, Young Boys maçı kadrosunu UEFA'ya bildirdi Galatasaray, Young Boys maçı kadrosunu UEFA'ya bildirdi Emeklilik günü sayanlar dikkat: Yeni emeklilik sistemi geliyor Emeklilik günü sayanlar dikkat: Yeni emeklilik sistemi geliyor
Ünlü kozmetik firmasından iflas başvurusu Ünlü kozmetik firmasından iflas başvurusu İzmir'de yanan alanlar havadan böyle görüntülendi İzmir'de yanan alanlar havadan böyle görüntülendi MHP lideri Bahçeli'den Can Atalay kararı MHP lideri Bahçeli'den Can Atalay kararı MEB'den ''Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'' genelgesi MEB'den ''Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'' genelgesi