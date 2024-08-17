Fenerbahçe'de Joao Pedro'ya İtalyan talip
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Fenerbahçe'de Joao Pedro'ya İtalya'dan ilgi olduğu bildirildi. Sarı-lacivertli takımın, Brezilyalı oyuncunun sözleşmesini yakında feshetmesi bekleniyor.
Süper Lig devi Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürürken, kadrodan ayrılması beklenen isimlerle ilgili de haberler gelmeye başladı.
Sözleşmesinin feshedilmesi beklenen Joao Pedro'ya İtalya'dan bir talip çıktığı bildirildi.
İtalyan gazeteci Di Marzio’nun haberine göre, İtalya Serie B ekiplerinden Salernitana, 32 yaşındaki futbolcuyla görüşme yaptı. Sarı-lacivertli ekibin Brezilyalı futbolcunun sözleşmesini kısa sürede feshetmesi bekleniyor.
Fenerbahçe forması altında 28 maça çıkan Pedro, 5 kez gol sevinci yaşamıştı.
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