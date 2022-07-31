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Fenerbahçe'de Jorge Jesus bir oyuncuyu daha veto etti

Fenerbahçe'de Jorge Jesus bir oyuncuyu daha veto etti

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un etkileri takımda yavaş yavaş görülürken tecrübeli teknik adam bir oyuncunun daha fişini çekti.

Fenerbahçe'de taraftarların gözü kulağı golcü transferine çevrildi. Jorge Jesus'un da çok istediği mevkilerin başında gelen forvet transferinde önümüzdeki günlerde hareketli günler yaşanacak. Bu gelişmeden önce takımdan ayrılacak listesi de yavaş yavaş netleşti.

SERDAR DURSUN'A VETO

Dinamo Kiev maçından alınan mağlubiyetin ardından takımda revizyona giden Jorge Jesus, performansından memnun kalmadığı oyuncularla yolları ayırmaya karar verdi. Portekizli teknik adamın göreve başlamasıyla birlikte ilk 11'deki yerini kaybeden Serdar Dursun'un kendisine kulüp aramaya başladığı ve iyi bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılmasına izin verileceği aktarıldı. Yönetimle yaptığı toplantıda Jesus, "Ben Serdar Dursun'u oynatmam. Benim istediğim özelliklere sahip bir oyuncu değil." dediği öğrenildi.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe serdar dursun veto
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