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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ekibi belli oldu: Eski Fenerbahçeli futbolcu...

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ekibi belli oldu: Eski Fenerbahçeli futbolcu...

Yeni sezon hazırlıklarına çok hızlı başlayan ve ilk transferini bitiren Fenerbahçe'de teknik ekip belli oldu.

Fenerbahçe'de 2022-2023 sezonunun teknik ekibi resmen belli oldu. Fenerbahçe, Mehmet Aurelio'nun 'Teknik Menajer' olarak teknik kadroda görev alacağını açıkladı.

Sarı-Lacivertliler, 2020-2021 sezonu sonunda antrenörlük görevinden ayrılan Aurelio ile görüşme gerçekleştirmişti. Aurelio'nun görevi resmileşti.

44 yaşındaki antrenör, Fenerbahçe'nin yeni sezondaki futbol yapısında görev alacak.

 İşte Fenerbahçe'nin teknik ekibi

Jorge Jesus (Teknik Direktör)
João de Deus( Yardımcı Antrenör)
Márcio Sampaio (Atletik Performans Antrenörü)
Tiago Oliveira ( Yardımcı Antrenör)
Gil Henriques ( Maç Analisti)
Rodrigo Araújo (Video Analist)
Mário Branco (Operasyon Direktörü)
Carlos Bruno (Atletik Performans Antrenörü)
Marco Aurelio ( Teknik Menajer)

2003-2008 arası Fenerbahçe forması giyen Mehmet Aurelio, 2020-2021 sezonunda ise Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Erol Bulut'un yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe jorge jesus
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