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  4. 15 Aralık 2019 18:37

Fenerbahçe'de kırmızı kart şoku! Rodrigues ve Ozan Tufan...

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Sivasspor - Fenerbahçe maçında 2 kırmızı kart çıktı.

Fenerbahçe'de kırmızı kart şoku! Rodrigues ve Ozan Tufan...
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Sivasspor'un Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçta Yiğidolar, konuk ekibi 3-1 yenmeyi başardı. Maçın son dakikaları ilginç anlara sahne oldu. Garry Rodrigues ve Ozan Tufan kırmızı kart gördü.

Maçın 90+5. dakikada Garry Rodrigues, Erdoğan Yeşilyurt'a yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kart gördü. Direk kırmızı kart gören Garry Rodrigues'in 2 maç ceza alması bekleniyor. Tahkim Kurulu'nun 2 maçlık cezayı onaması halinde Garry Rodrigues, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Garry Rodrigues'in kırmızı kartının ardından sinirlenen Ozan Tufan önce ilk sarı kartı, arkasında ise ikinci sartı kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İki sarı kartla atılan Ozan Tufan cezasını İstanbulspor ile oynayacakları kupa maçında çekecek. Ozan Tufan, Beşiktaş derbisinde oynayabilecek.

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